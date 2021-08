Vine toamna în România. Elena Mateescu, prognoza pe săptămâna următoare. Weekend favorabil pentru mare

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie a vorbit duminică seara despre cum a fost vremea în ultimele zile, dar și ce ne așteaptă în prima săptămână din septembrie.

”Până mâine dimineață, cele 12 județe din partea de sud a țării se vor afla sub incidența unei avertizări meteorologice de Cod portocaliu. Ne așteptăm ca prin acumulare, pe toată durata perioadei de avertizare să mai înregistrăm la nivel local cantități care să depășească 50 litri pe metru pătrat. De asemenea, este în vigoare și atenționarea meteorologică de Cod galben, valabilă pentru aproape toată țara. Aici ne așteptăm ca tot pe perioade scurte de timp să înregistrăm valori de precipitații de 25-45 de litri pe metru pătrat. Ce este de consemnat, deja în aceste zone, în ultimele 24 de ore am înregistrat cele mai mari cantități de precipitații. La o stație meteorologică din Brașov am avut pe perioada intervalului de la ora 23:50 până la ora 02:00 în această dimineață, când a fost emis și un Cod roșu de tip nowcasting pentru zone din Brașov, cantități care au depășit 80-114 litri pe metru pătrat. Această cantitate depășește cu mult limita climatologică a lunii august în țara noastră, fiind de 60-65 de litri pe metru pătrat”, a declarat Elena Mateescu.

Cum va fi vremea la început de septembrie

”Vremea s-a și răcit din punct de vedere termic. În partea de vest, centru, nord a țării, mai ales, am observat valori de temperaturi care în ultimele zile nu au depășit la nivelul maximelor 20-25 de grade Celsius, în timp ce în partea de sud-est am avut și astăzi 31 de grade Celsius, inclusiv pe litoral 26-27 de grade, chiar dacă a mai bătut vântul. În continuare, prima parte a acestei săptămâni observăm valori de temperaturi mai coborâte pentru această perioadă, în medie cu 9-10 grade, față de ce ar fi normal. În același timp vin și vești bune, observăm că începând cu 5-6 septembrie temperaturile sunt în creștere. Spre sfârșitul săptămânii viitoare putem avea valori de temperaturi la nivelul maximelor în partea de sud-vest de 29-30 de grade Celsius. Trebuie să consemnăm, în special în partea de vest, centru, nord, mai ales în regiunile intracarpatice, valori de temperaturi cu mult mai coborâte, inclusiv în depresiuni. Pe parcursul nopților, în următoarele nopți, temperaturile nu vor depăși 10 grade Celsius. Dacă mâine aria precipitațiilor este în restrângere, chiar și din punct de vedere cantitativ, vom avea o pauză marți, dar miercuri, prima zi de toamnă aduce din nou valori de precipitații în vest, centru și nord, iar joi și weekendul va fi cu vreme mai frumoasă și precipitații mai puține. Cei care se vor afla în weekendul viitor la mare, așa cum am spus, vor fi valori agreabile, 26-26-27 de grade, mai multe ore cu soare. La munte, valori mai coborâte pe parcursul nopților și reprize de ploaie, probabil pentru miercuri și joi. Pe crestele montane înalte, mai mari de 1700 de metri, vânt la rafală de peste 80-90 de km pe oră”, a mai declarat Elena Mateescu.