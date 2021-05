VIDEO Cel puțin 25 de persoane, printre care și un polițist, au murit în urma unui atac armat la Rio de Janeiro

Cel puțin 25 de persoane, inclusiv un ofițer de poliție, au fost uciși într-un atac armat din Rio de Janeiro, potrivit presei locale, scrie BBC News. Tragerile au avut loc în timpul unei operațiuni ale poliției.

Poliția civilă a lansat operațiunea după ce a primit rapoarte că traficanții de droguri recrutează copii pentru banda lor. Doi pasageri dintr-un tren de metrou au fost loviți de gloanțe, dar au supraviețuit.

Poliția civilă din oraș a confirmat moartea unuia dintre ofițerii lor, inspectorul de poliție Andre Leonardo de Mello Frias. Potrivit știrilor locale, banda vizată în acest raid se implică în trafic de droguri, atacuri, crime și răpiri.

Rio de Janeiro este unul dintre cele mai violente state ale Braziliei și zone întinse sunt sub controlul infractorilor, multe dintre ele legate de bande puternice de trafic de droguri.

Forțele de securitate din Brazilia au fost adesea acuzate de utilizarea excesivă a forței împotriva populației civile în timpul operațiunilor anti-criminalitate din marile orașe.

