Victoria Răileanu, pusă la zid de un taximetrist, după ce copilul a devenit agitat în mașină: Aș fi un părinte mai bun decât tine

"A fost un șofer, de-o vârstă cu mine, acum vreo 5-6 ani, mergeam spre Târgul de Crăciun, acolo, spre Piața Constituției. Copilul era cu mine (n.r. băiețelul ei, Carol), avea un an și jumătate, cam așa. Am făcut atunci, înainte de Crăciun, când traficul era infernal în Capitală, cu o jumătate de oră mai mult față de cât era prevăzut timpul cursei. Copilul meu, fiind foarte mic, nu avea răbdare, ca orice copil, îmi era greu să îl controlez.

La finalul cursei, șoferul a băgat o viteză foarte mare să prindă ultimul semafor și mi-a zis: "Aș fi un părinte mai bun decât tine”. Asta pentru că băiețelul meu era nerăbdător. M-am simțit foarte prost, îți dai seama!, a relatat actrița.

"Nu e ceva ușor de acceptat"

Cu ceva timp în urmă, Victoria Răileanu a vorbit despre divorțul de soțul și tatăl copilului ei, actorul Conrad Mericoffer, moment peste care a trecut cu mare greutate.

"Am muncit foarte mult cu mine. Mi-am pus întrebări la care am găsit răspunsuri destul de incomode, dar a trebuit să mi le accept, pentru că doar în felul ăsta am putut să evoluez și să îmi dau seama cu ce am greșit. A fost greu, dar orice divorț este greu. E ceva normal să fie asa. Mi se pare că oamenii se așteaptă să treci ușor peste dacă tu ești cel care ia decizia. Dar nu e deloc așa. Asta nu înseamnă că nu am iubit, că am luat decizia ușor. Nu! O despărțire e grea pentru oricine. Așa cum am spus, nu e ceva ușor de acceptat și nu înțeleg de ce oamenii au această așteptare. Dar nu e deloc ceva imposibil. Lucrurile astea se întâmplă. Oamenii nu se mai înțeleg și atunci e cel mai bine să își separe drumurile. O accept ca să pot să merg mai departe. Asta e realitatea mea acum și sunt OK cu asta.", a spus Victoria Răileanu pentru viva.ro.

"Am plâns când mi-a venit să plâng, am râs chiar dacă a fost greu"

"Fără ajutorul psihologului meu, mi-ar fi fost mult mai greu. Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi, pentru că eu am făcut ce a fost bine pentru mine. Singurul lucru pe care pot să îl spun este să nu rămână prea mult în suferință, să nu se agațe de evenimentul despărțirii. Greul are timpul lui. Dar apoi trece. Ăsta e mersul natural al lucrurilor. Pe mine m-a ajutat să îmi dau voie să simt tot. Am plâns când mi-a venit să plâng, am râs chiar dacă a fost greu. Și, încet, încet, lucrurile au revenit la normal. La un alt normal. Dar e un normal bun", a spus actrița.

