Vica Blochina are o avere uriașă. "Am fost cu doi miniştri. Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani" / Foto: Facebook Vica Blochina

Vica Blochina a spus ce avere are. Fosta iubită a lui Victor Pițurcă a dezvăluit doar valoarea unor imobile pe care le deține. Aceasta a spus că apartamentul ei valorează 300.000 de euro.

Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri, declara acum ceva timp Vica Blochina pentru cancan.ro, scrie realitateasportivă.ro.

Vica Blochina a vorbit și despre trecutul ei, mărturisind că nu a fost niciodată cu bărbați săraci. Blondina a declarat că a avut relații și cu doi miniștri, dar nu a vrut să dezvăluie numele acestora.

„Eu am jucat la altă ligă, nu la jucători. Cum să fac eu aşa ceva, nu se putea face aşa ceva. Era aiurea. Am fost cu doi miniştri, dar nu le spun numele. Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani, care au făcut ceva în viaţă. Nu am fost combinată niciodată cu un bărbat sărac, nu am putut.”, a dezvăluit Vica Blochina la podcastul Fita cu Adita.

Dezastru pentru Vica Blochina, trădată de cea mai bună prietenă şi furată de partenera de afaceri

Într-un alt interviu acordat pentru Acces Direct, Vica Blochina a vorbit pe larg despre dezamăgirile suferite în ultimul an și nu numai. Vedeta a dezvăluit că a fost trădată de cea mai bună prietenă și înșelată de partenera de afaceri.

Vica Blochina este o femeie puternică, care a reușit să pună bazele propriei afaceri. Pe plan profesional îi merge extrem de bine, dar vedeta recunoaște că ultimul an nu i-a priit pe plan personal. Vedeta a dezvăluit că a fost trădată de prietene și recunoaște că acest lucru a durut-o foarte tare.

„Anul acesta care a trecut, din punct de vedere relațional, am fost praf, cu prietene, cu prieteni.... Ori am făcut eu foarte multe greșeli la un moment dat, ori nu știu... Partenera mea de afaceri m-a furat, așa am ajuns eu să-mi fac singură afacere. Prietena mea cea mai bună m-a trădat că s-a culcat cu fostul meu iubit. Cu fostul meu am ajuns să fac plângere la poliție”, a spus Vica Blochina, într-un interviu pentru Acces Direct. Vezi mai mult AICI.

