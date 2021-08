Viața la castel, pe Tik Tok. „Toată lumea vrea să trăiască aici până când află aceste lucruri” / VIDEO

O tânără de 19 ani care locuiește cu familia într-un castel medieval din Italia face senzație pe TikTok, cu clipuri în care arată cum este viața ei acolo - de la o conexiune Wi-Fi cu probleme, la cât de rece poate fi înăuntru, potrivit albawaba.com.

Castelul are 45 de camere și 15 dormitoare, acoperind 107.639 mp, iar camerele sunt mobilate în stilul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea.

Ludovica Sannazzaro, în vârstă de 19 ani, a crescut în Castello Sannazzaro, un castel din secolul al XII-lea, lângă Monferrato, în regiunea Piemont din nordul Italiei. Ea studiază în New York, dar a trebuit să se întoarcă în Italia în timpul pandemiei. Așa, a început să realizeze clipuri despre viața în castel pe contul ei TikTok, The Castle Diary.

Castelul, care are aproape 900 de ani, a găzduit 28 de generații ale familiei Sannazzaro. Locuința a fost moștenită de tatăl ei, contele Giuseppe Sannazzaro, în 1986.

