Verdețurile din România, pesticide de 450 de ori peste limită. Doctorul Radu Țincu explică pericolele și cum putem să le evităm

România se confruntă cu un pericol la nivel național din cauza pesticidelor folosite pentru fructe și legume. Unele verdețuri din piața românească au pesticide de 450 de ori peste limită. În urma mai multor testări, experții au găsit cantități importante de pesticide, nu mai puțin de 22 de substanțe în 29 de probe analizate. Mai mult, într-un lot de ceapă din județul Tulcea autoritățile au descoperit urme de DTT. Această substanță pesticidă este interzisă de 30 de ani în România. Doctorul Radu Țincu, specialist în toxicologie, a avut o intervenție la Antena 3 CNN unde a abordat acest subiect.

Care este pericolul și ce probleme pot să apară pentru sănătate?

"Dacă discutăm despre DDT știm faptul că el a fost banat în Europa tocmai pentru că s-a demonstrat că are efecte cancerigene și că afectează sistemul nervos. E o substanță care se acumulează în țesutul gras al organismului și de acolo își exercită o perioadă lungă de timp toxicitatea. Partea cea mai gravă este că utilizarea lui în mediul înconjurător duce la o persistență a efectelor în sol de până la 15 ani. Deci, dacă l-am folosit astăzi, timp de aproximativ 15 ani solul respectiv va fi încărcat cu acest pesticid și va fi ulterior transferat în fructe și legume. Dincolo de DTT vorbim și de alte pesticide găsite în aceste teste. S-a demonstrat că aceste pesticide au un efect de bioacumulare în organismul uman, ceea ce înseamnă că efectul este unul cumulativ. Noi ne expunem la mai multe pesticide simultan și fiecare în parte va modifica structura acizilor nucleici și vor duce la apariția unor mutații capabile să inducă apariția unor tumori. În special, dacă vorbim de pesticide ajungem la tulburări la nivelul tubului digestiv sau cancere hematologice. De asemenea, tot pesticidele, știm foarte clar, mimează anumiți hormoni din corpul uman. Acest lucru va duce la tulburări endocrine, pubertate precoce sau probleme de menstruație în cazul fetelor. Pentru persoanele adulte, faptul că avem anumite substanțe care mimează hormonii din organism va duce la apariția unor forme de cancer cum este cel de sân, de prostată sau cancerul uterin. Din păcate cam acestea sunt efectele expunerii la pesticide. În mod clar toate statele au atras atenția în ultimii 10 ani asupra efectelor devastatoare pe care pesticidele le au în special în apariția bolilor cronice degenerative sau a unor forme de cancer", a spus Radu Țincu.

Cum facem să ne ferim de aceste produse toxice și cum putem să facem diferența între ele la piață?

"Din păcate, și producătorii români sunt într-o piață concurențială unde, până la urmă, prețurile produselor importate de multe ori concurează cu producția internă. Însă, ceea ce trebuie să facem, în primul rând, noi ca societate este să implementăm anumite standarde de calitate. Autoritățile statului nu au, din păcate, laboratoare de analiză toxicologică pentru această zonă alimentară. Trebuie să dezvoltăm ca țară astfel de laboratoare. (...) Dacă vorbim de ce putem face individual, evident că am putea să spălăm foarte bine fructele și legumele. O parte din aceste pesticide rămân pe suprafața lor, iar o spălare timp de câteva minute sub un jet de apă va dilua cantitatea toxică. Am putea să le decojim. În rest, nu putem să depistăm cu simțurile noastre dacă fructele și legumele au fost expuse la pesticide. (...) Există și teste fals pozitive, există interferențe cu alte substanțe care ajung la rezultate fals pozitive. Trebuie să vedem ce face statul ca să protejeze cetățenii de aceste substanțe. Știm foarte clar că bolile cronice degenerative și cancerele ne consumă o parte foarte importantă a bugetului de stat. Investirea în laboratoare va duce la o scădere în timp a acestor boli. Ce mai putem face este să mâncăm diversificat. Mai multe fructe și legume din mai multe zone. Acest lucru va diminua riscul ca organismul să fie expus la același tip de substanță. Este puțin probabil să fie folosite aceleași substanțe chimice de mai mulți producători. Atunci, o diversificare a ariei geografice, a tipului de fructe și legume, va scădea riscul de a ne expune în mod repetat la aceeași substanță care va fi capabilă, evident în timp, să determine anumite efecte toxice în organism", a concluzionat Radu Țincu, specialist în toxicologie.

