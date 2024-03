Vali Vijelie a fost făcut praf de Cristi Brancu: "Pentru mine nu mai valorează nimic. Credeți că mai e un om care merită respect?" (VIDEO)

"Vreau să vă povestesc o chestiune prin care am trecut ieri. În general, în viața asta, orice ați spune voi, cei care mă înjurați, eu sunt un tip cu onoare. Întotdeauna mi-am respectat cuvântul dat și am făcut tot ce am putut ca să-mi respect cuvântul. Pentru edițiile de Crăciun de anul trecut am avut mai mulți invitați, iar la o ediție, până cu o oră înainte de înregistrare, trebuia să vină Vali Vijelie care a transmis colegilor mei că a pierdut un avion. Am acoperit acest lucru și l-am înțeles. Se poate să piardă avionul un artist bine cotat, respectat.

De fiecare dată când vorbeam cu Vali Vijelie, chiar și când mă întâlneam cu el la icoana făcătoare de minuni de la mănăstirea Ghighiu, vorbea mereu despre ce înseamnă să fii om, să fii puternic, să-ți respecți cuvântul, să fii bărbat adevărat. Când am văzut că are o piesă frumoasă cu Diana Matei l-am întrebat direct: "Dacă tot nu ai putut să vii în decembrie, hai totuși să recuperăm acea apariție și te rog să vii în emisiune." Vali Vijelie spune: Iimediat, rezolvăm, mă prezint când zice Diana Matei."

Diana Matei ne anunță și Vali Vijelie confirmă că luni, la ora 17:00, sunt la emisiune. Încep emisiunea cu Irinel Columbeanu. Diana Matei a venit la ora 16:00 și Vali Vijelie trebuia să intre la 17:00, numai că am continuat emisiunea și, la ora 17:10, am aflat că Vali Vijelie nu mai vine.

"Vali Vijelie, pentru mine, nu mai valorează nimic"

A vorbit cu Diana Matei la telefon și a spus: "Aoleo, păi e azi sau mâine?". După care a anunțat iar că a pierdut un avion. Nu era nici un avion de pierdut, era doar despre faptul că acest om, Vali Vijelie, pe care dumneavoastră îl apreciați ca artist, pentru mine nu mai valorează nimic.

Pentru că un om care nu are onoare, care dă țeapă unei emisiuni în formă continuată - mi-a fost foarte drag, am făcut înregistrări frumoase împreună - ar trebui să țină cont de ce a spus Adrian Minune, apropo și de situația cu Florin Salam. Lăutarul trebuie să fie lăutar și întotdeauna când spune ceva trebuie să fie cu o jumătate de oră mai devreme. Ceea ce Adrian Minune face de fiecare dată. Indiferent dacă are cântări, el nu întârzie niciodată.

De aceea, l-am declarat pe Vali Vijelie țepar. Asta e părerea mea. Aș vrea să vă întreb pe voi dacă, în locul meu, l-ați mai putea respecta, dacă credeți că mai e un om care merită respectul, după ce dă țeapă? Dacă așa se comportă cu un om pe care îl știe de zece ani, despre care vorbea frumos, ce s-o întâmplat cu un om la care trebuie să ajungă la un eveniment și nu ajunge, că a pierdut un avion.

Pentru mine este o mare dezamăgire. L-am sunat și nu mi-a răspuns, am zis că poate intrăm în direct de acolo de unde este. A citit mesajele, dar nu a răspuns la ele”, a spus Cristi Brancu, într-un clip video pe Facebook.

