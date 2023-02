Vâlcu şi Bulai caută nod... în ciorba de legume: Cu ce iei din București nu se face nimic, nici gust nu are. Morcovii strâmbi și urâți de țară dau culoare

Cei doi au amintit, printre altele, şi despre reţetele fabuloase ale regretatului Radu Anton Roman din care încă se mai inspiră mulţi români. Bulai a mărturisit că-şi găteşte singur ciorbele şi supele şi că preferă să folosească legume de ţară, în defavoarea celor din supermarket care, spune el, "nu fac nimic."

Val Vâlcu: Am făcut un interviu cu Radu Anton Roman, scriitor, om de cultură, s-a străduit, a umblat prin ţară, a adunat reţete şi a ieşit o carte de bucate scrisă cu talent... se vindea bine! O dădeai cadou.

Alfred Bulai: E o carte frumoasă, merită să ai o în bibliotecă chiar dacă nu eşti gurmand. Noi am fost la confluenţa multor culturi şi multor imperii şi, aşa cum îi stă bine românului, am furat de la toţi. E vorba de ingrediente. Eu pot să fac un produs franţuzesc. Să zicem că ai reţeta. Şi iei şi din magazin produsele, dar nu sunt similare cu cele originale. Ca să nu mai zic că sunt produse care costă foarte mult, dar ai varianta lor ieftină făcută la Dolhasca. Când intri la fineţuri din astea gastronomice chiar trebuie să fie produsul ăla, că altfel nu are acelaşi gust.

Mie îmi place când şi când să gătesc. Îmi place să fac tot felul de chestii. Am o mică problemă, de obicei nu-mi iese niciodată de două ori aceeaşi mâncare. Sunt mai creativ şi mai pun câteodată tot felul de trăsnăi.

Val Vâlcu: O ciorbă de ananas cu borş şi un pic de avocado...

Alfred Bulai: Da, invenţii... Ultima dată am făcut o ciorbă şi aveam nişte ciuperci prin frigider. Am zis să le pun şi pe alea, ce-o fi? Sunt maestru la ciorba de burtă, îmi iese de regulă. O poţi drege, dacă vrei, şi cu un pic de morcov prăjit. Eu nu pun mereu că e multă muncă. De regulă, cu ce iei din Bucureşti nu se face culoare, nu se face nimic, nici gust nu are. Odată mi-aduc aminte că am avut morcovi de ţară, din ăia din pământ, ca lumea, de-adevăratelea, doar vreo doi-trei, adică nu o tonă. Arătau ca naiba, erau strâmbi, nu cum sunt morcovii ăia frumoşi de îi iei tu la supermarket. Ştii cum s-a făcut un roşu, un roz din ăla puternic şi mirosea... Ştii? Aromă naturală.

Val Vâlcu: Dar ştii faza aia cu copiii roz? Tot aşa... au scris că morcovii fac bine, au vitamina A, sănătate curată. Le dădeau părinţii copiilor în prostie. Carotenul ăla strică şi ficatul. Se colorau copiii! Se colorează pielea! Un portocaliu... aşa, exact cum se colorează supa. Morcovul nu face rău, dar când dai un kilogram la un copil..

