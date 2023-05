Usturoi afumat şi "ţuică" din usturoi, speranța unor producători locali din Buzău: "Câştigul este la subzistenţă. Am ajuns să vindem cu 15-20 de lei kilogramul şi la piaţă să fie 30-40 de lei"

Motivul care i-a făcut pe producători să se gândească la această alternativă este că profitul nu este pe măsura aşteptărilor.

Judeţul Buzău este unul dintre cei mai mari producători de usturoi din ţară. Anul trecut, a ocupat locul I pe ţară la producţia de usturoi, iar în acest an un număr important de producători au ales din nou să se înscrie la programul de sprijin derulat prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Având în vedere cantitatea mare de usturoi pe care o pot produce, o parte dintre fermieri se gândesc să experimenteze noi forme de comercializare, având în vedere că pe piaţă există cereri pentru produse ceva mai deosebite.

"Câştigul este la subzistenţă"

"Ne gândim, încercăm să îl producem şi sub o altă formă spre vânzare. După recoltare, sunt cereri în piaţă de usturoi afumat, de usturoi uscat, confiat şi mai nou pentru lanţuri de restaurante încercăm să producem şi pastă. Toate acestea vor necesita un efort mult mai mare din partea noastră, a producătorilor, de a duce produsul până la faza finală pentru că acolo se regăseşte câştigul pentru fermieri. Pentru cei care-l producem şi îl vindem după ce l-am scos, câştigul este aşa la subzistenţă, pentru că am ajuns să vindem de acasă cu 15-20 de lei kilogramul şi la piaţă să fie 30-40 de lei, fără să facă niciun efort.

Acesta este comerţul... Încercăm, prin programele care s-au deschis, să facem şi altceva... Usturoiul afumat este folosit ca şi usturoiul normal în alimentaţie, dar are un gust de fum ca şi carnea afumată, ca şi şunca afumată. Este o categorie de consumatori care întreabă de acest produs. Încercăm să venim către necesitatea clientului", a declarat, pentru Agerpres, Emilian Burlacu, cultivator de usturoi din judeţul Buzău, scrie Agerpres.

O altă piaţă către care cultivatorii de usturoi ar putea să se extindă este cea a produselor naturiste. Tinctura sau "ţuica de usturoi", un produs experimental la această dată, ar putea fi comercializat pe scară largă, sunt de părere fermierii.

"Tinctura sau "ţuica" de usturoi nu am încercat-o. Reţetele pe care le mai ştim noi din bătrâni lăsate, din acestea naturiste pe care se pune un accent foarte mare acum am încercat, încercăm, dar nu am produs încă pentru a vinde. Încercăm pentru noi în familie să vedem ce şi cum şi apoi sunt mai multe lucruri de făcut pentru a putea ieşi pe piaţă cu astfel de produse pentru că trebuiesc certificate, omologate", a mai precizat Emilian Burlacu.

Beneficiile consumului de usturoi

"El este apreciat în primul rând în zona de fluidizare. Practic sucul usturoiului, substanţa aceasta, alicina şi fitoncidele sunt substanţe care subţiază sângele şi ajută la circulaţie. Avem în cercetare multe soiuri de usturoi", a precizat, pentru AGERPRES, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău, Costel Vânătoru.



Potrivit conducerii Direcţiei Agricole Buzău, în anul 2022, din aproximativ 21 de milioane de lei alocaţi în cadrul Programului de susţinere a producţiei de usturoi, 4,4 milioane lei au revenit judeţului, reprezentând un procent de 21,12% din total.

"Unul dintre programele care a făcut celebru judeţul Buzău a fost cel de susţinere a producţiei de usturoi unde am avut anul trecut 186 de beneficiari cu o suprafaţă eligibilă de 305,71 hectare şi o valoare aprobată de 4,4 milioane lei, adică un sprijin de aproximativ 3.000 de euro pe hectar", a declarat anterior, în cadrul unei conferinţe de presă, directorul Direcţiei Agricole Buzău, Cosmin Florea.

