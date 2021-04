USR PLUS, criză pe modelul "adio, dar rămân cu tine". Diferenţă faţă de momentul 1997, cu Traian Băsescu

Diferenţa este că atunci, miniştrii PD şi-au dat demisia din Guvern, nu cum fac astăzi cei de la USR PLUS care le aduc acuzaţii celor de la USR, ba chiar cer ca premierul să fie schimbat, însă nu fac şi gestul normal în momentul în care nu mai doreşti să faci parte din cabinetul unui anumit premier, să se retragă. Un fel de "adio, dar rămân cu tine".

Practic cei de la USR PLUS vor un alt guvern, condus de un alt premier, însă nu renunţă la posturile pe care le deţin acum. Pentru că atunci când eşti profund nemulţumit de prim-ministru şi vrei schimbarea acestuia, când acesta nu te mai reprezintă şi nu mai vrei să lucrezi sub conducerea lui, gestul normal din punct de vedere politic este să demisionezi. Lucru care, iată, nu se întâmplă.

Citeşte şi: DEMISIILE miniștrilor USR-PLUS! Vâlcu: Aşa se face în momentul în care chiar vrei schimbarea premierului!

Care a fost situaţia în 1997

În decembrie 1997, Traian Băsescu a acordat un interviu Evenimentului Zilei în care l-a atacat pe premierul de atunci, Victor Ciorbea. Printre motivele invocate se număra faptul că "ţine şedinţe de guvern lungi şi lipsite de eficienţă", spunând şi că "PNŢCD este un partid desuet".

În urma instigărilor lui Traian Băsescu, care profită de lipsa de prezenţă a lui Petre Roman din guvern, fiind preşedinte al Senatului, la 1 februarie miniştrii PD îşi dau demisia. La 10 februarie 1998, Parlamentul a validat lista noilor miniştri, scria presa vremii.

Despre această criză avea să vorbească, atunci, şi preşedintele Emil Constantinescu. Iată ce spunea preşedintele într-un interviu:

Jurnalul Naţional: După demisia pediştilor, guvernul a devenit unul exclusiv CDR?

Emil Constantinescu: Da, exclusiv CDR. În această perioadă am avut o serie de întâlniri cu partidele din opoziţie care ameninţau că nu vor vota bugetul. Partidele din opoziţie au vrut să folosească situaţia şi ameninţau cu alegeri anţinticipate. La 30 martie PD anunţă ca va vota o moţiune de cenzură şi în acest moment am intervenit, am avut discuţii cu toate partidele din opoziţie şi din guvern, şi în final Victor Ciorbea, la 30 martie, şi-a anunţat demisia în încercarea de a opri criza politică ce afecta desfăşurarea reformei.