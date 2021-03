Urmează ceva neașteptat cu toate zodiile. Astrolog DC NEWS: Până aici! 

"Este o Lună plină după un echinocțiu de primăvară, după intrarea lui Venus în Berbec. Când ne referim la Balanță, vorbim despre relații, parteneriate, colaborări. Vorbim despre echilibru, agonie. Ori, această Lună plină, din 28 martie, undeva seara, în jurul orei 10, are niște puncte importante. Trebuie să știți că are un ascendent în Scorpion, ceea ce înseamnă criză, transformare, regenerare. Am avut Venus în Pești, acum a intrat în Berbec, ne face mai dornici, mai impulsivi, vrem mai multe despre zona aceasta relațională-sentimentală. Ori, cu Lună plină în Balanță, prima tendință va fi aceea de a renunța la relație, deși este sub semnul Balanței, despre care știm că acceptă cu greu că nu funcționează lucrurile. Însă, avem Soarele și Berbec, care spun până aici!

Luna plină se petrece pe axa 5-11, care are legătură cu iubirea pentru noi și pentru ceilalți. Marte, care este guvernatorul Lunii pline, se petrece în casa 8, ceea ce înseamnă o mai multă atenție la intimitate. Dacă vreți ca relația să funcționeze, să se schimbe, să se vindece, e nevoie de multă onestitate, aici mă refer la intimitate, care are legătură cu energia, chimia, magnetismul dintre persoane.", sunt previziunile astrale prezentate de astrologul DC NEWS, Daniela Simulescu.