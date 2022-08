Universitatea Essex: Femeile sunt fericite și bărbații furioși

Studiul, condus de Dr. Sebastian Korb, a constatat că modul în care înțelegem expresia emoțională a unei fețe sau a unei voci este puternic influențat de sexul persoanei. Lucrarea publicată în jurnalul Emotion relevă faptul că atât bărbații, cât și femeile fac în subconștient aceleași greșeli, scrie neurosciencenews.com. Dr. Korb, de la Departamentul de Psihologie, speră că această cercetare va fi extinsă și ar putea contribui la o mai bună conștientizare a prejudecăților noastre.

Percepția bărbaților drept furioși, un avantaj?

„Acest studiu arată cât de important este să nu vă bazați prea mult pe primele impresii, deoarece acestea pot fi cu ușurință greșite. Data viitoare când vă veți trezi că atribuiți fericire sau tristețe unei femei, fiți conștienți de prejudecățile dumneavoastră și de posibila interpretare greșită. În plus, este interesant că nu a existat o diferență de gen în modul în care sexul perceput al unei fețe a afectat judecățile emoționale, dar femeile au fost ușor mai sensibile la schimbările subtile ale emoției în general.”

Cercetarea a folosit 121 de fețe de avatar și 121 de voci umane create prin modificarea expresiei emoționale în grade, de la fericit la furios, atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor. Un total de 256 de participanți la trei studii au văzut machetele sau au ascultat vocile și au fost rugați să judece emoțiile și să aprecieze dacă cineva era bărbat sau femeie.

Emoția, factor de influenţă

Atunci când s-a comparat mărimea efectelor, s-a constatat, atât pentru fețe, cât și pentru voci, că emoția a influențat mai mult percepția sexului decât invers. Se crede că acest lucru se poate datora unei activări inconștiente a amigdalei – un centru important al emoțiilor din creier. Acest grup de neuroni în formă de migdală, situat în profunzimea creierului, ne permite să detectăm rapid și să reacționăm la amenințări, cum ar fi un atacator furios, dar nu este implicat în determinarea sexului unei persoane. Se speculează, de asemenea, că faptul că percepem bărbații ca fiind furioși este un avantaj evolutiv, deoarece pregătește pentru un răspuns de luptă sau de fugă, potrivit Phys.org.

Femeile care locuiesc singure sunt mai fericite

Nici maternitatea şi nici căsătoria nu validează fericirea femeilor. Cel puțin, asta afirmă un grup de cercetători de la The London School of Economics. Mai mult, oamenii de știință susțin că femeile necăsătorite și fără copii sunt mai fericite decât cele care au o familie. Potrivit The Guardian, femeile fără copii şi fără soţ ar fi mai sănătoase şi mai pline de viaţă. Asta pentru că au timp să se bucure mai mult de momente cu ele, să se dezvolte personal, să investească timp, lectură şi tot felul de alte activităţi în creşterea personală. Se îngrijesc mai mult, se bucură mai mult de orice, de la o mâncare bună la un simplu moment de tihnă în miezul zilei, fără să fie nevoite să dea socoteală nimănui. Femeile care se pot bucura pe deplin de spaţiul lor personal şi îşi pot concentra toată atenţia pe ele însele sunt, se pare, mult mai fericite.

