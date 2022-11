Unde va ninge în weekend. Vești bune pentru cei care vor o minivacanță la munte

Oana Catrina, meteorolog de serviciu în cadrul ANM, a spus în ce zone va ninge în acest weekend, dar și cum va fi vremea săptămâna următoare, atunci când românii se vor bucura de o minivacanță de 3 zile.

"În acest weekend nu ne așteptăm la ninsori abundente, ba dimpotrivă, în acest weekend și în primele zile ale săptămânii viitoare, precipitațiile se vor semnala pe arii restrânse. la munte, sâmbătă, de exemplu, vor fi fulguieli în zona Carpaților Meridionali, iar în noaptea de duminică spre luni precipitații sub formă de ninsoare, într-adevăr, se vor semnala la munte, dar, repet, pe suprafețe mici. Va ninge în zona montană a Carpaților Meridionali și a Carpaților de curbură, chiar și la altitudini sub 1400 de metri, dar spuneam, în acest weekend și în zilele imediat următoare, adică în primele zile ale săptămânii viitoare, contăm pe precipitații foarte puține și cu caracter temporar, iar din punct de vedere termic, valorile de temperatură, marea lor majoritatea, se vor situa în jurul celor climatologic specifice perioadei în care ne aflăm. Concret, temperaturile maxime se vor încadra la scara întregii țări în zilele imediat următoare, în general între 4 și 9 grade, iar cele minime între -6 și 4 grade", a spus meteorologul la Realitatea Plus.

Unde se află cel mai gros strat de zăpadă

Întrebată în ce zone se înregistrează cele mai mari straturi de zăpadă în acest moment, meteorologul a spus: "În acest moment avem strat de zăpadă de până la 38 de centimetri în zona Bâlea Lac. Avem strat de zăpadă pe suprafețe mici și în nordul Moldovei, cu grosimi de 4 până la 7 centimetri, măsurat în platformele stațiilor meteorologice, iar de interes, aș putea puncta faptul că grosimea stratului de zăpadă este disponibilă pe site-ul oficial al ANM, iar oamenii o pot accesa în orice moment pentru a afla exact care este grosimea stratului de zăpadă în zona montană".

ANM anunţă prognoza meteo pentru perioada următoare. Iată cum va fi vremea în minivacanţă

"În zona montană au fost intensificări ale vântului, însă stratul de zăpadă consistent s-a înregistrat în special în zona Carpaților Orientali. Intensificările vântului au fost și ele atenționate. Cod galben pentru partea de sud a Banatului, dar și pentru zona Carpaților Meridionali. Într-adevăr, în bazinul mediteranean activitatea ciclonică este destul de intensă, însă nu ne afectează pe noi decât într-o mică măsură, vor mai fi precipitații până la sfârșitul acestei săptămâni și chiar și pe parcursul săptămânii viitoare, dar precipitații în general slabe cantitativ. Deocamdată, acestea sunt sub formă de ploaie în zonele joase de relief, iar la munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri vor fi în continuare precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare", a spus ieri Oana Păduraru, meteorolog în cadrul ANM.

"Abia de la sfârșitul acestei săptămâni valorile termice vor scădea în toate zonele țării, pentru că deocamdată în partea de sud încă rămâne masa de aer mai cald, care determină valori maxime de 13, chiar 14 grade, dar treptat și aici valorile termice vor fi în scădere, însă se vor apropia de normele perioadei în care ne aflăm. Mă refer la temperaturi maxime cuprinse între 0 și 9 grade și minime între -5 și 5 grade. Cele mai scăzute valori sunt pentru zonele depresionare, iar cele mai ridicate pentru partea de sud și de sud-est a țării", a zis meteorologul. Vezi mai mult AICI.

