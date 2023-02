Unde se teme Mugur Ciuvică să fie la cutremur / video

În contextul cutremurelor devastatoare care au avut loc în Turcia și a numeroaselor replici din ultimele zile, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații politice, a spus care este locul în care se teme să nu-l prindă cutremurul:

„Dacă mă prinde cutremurul aici, la Casa Presei, stau cu puțină teamă, dar mă gândesc la faptul că, totuși, fiind în Casa Presei o oră și jumătate pe săptămână, nu voi avea ghinionul, dra*ului, exact în ora aia și jumătate să se întâmple“, a spus Mugur Ciuvică.

„Se întâmplă, domn’le!“, a replicat Bogdan Chirieac.

„Să se întâmple după ora 13:00, așa“, a spus, amuzat Mugur Ciuvică (n.r. după ora 13:00 se termină emisiunea Miercurea Neagră).

„Casa Presei am înțeles că are un risc seismic mare, dar nu cred că are bulină“, a spus Bogdan Chirieac.

„Aia cu bulina a mai dispărut, nu cred că are, dar e o clădire șubredă și la un cutremur ca cel din Turcia, în România ar fi praf. Oricum nu se știe când va fi și nu e obligatoriu ca un cutremur puternic din Vrancea să afecteze Bucureștiul“, a mai spus Mugur Ciuvică.

CITEȘTE ȘI - Mărmureanu, după al doilea cutremur extrem de puternic din Turcia: Nu am avut situația asta până acum! / Poate influența zona seismică Vrancea?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News