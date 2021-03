„Nu am vorbit cu doamna Udrea”, a zis Bogdan Chirieac. „Din ce mi-au spus experți, judecători, înțeleg că această condamnare pe fostul cod penal... sunt fapte care nu sunt prevăzute în acel cod penal și e condamnată pe o hotărâre a unei curți internaționale. În orice caz, lumea a fost foarte mirată de condamnarea pe care a primit-o. Poate că dânsa ar trebui să povestească mai mult, poate după modelul Sebastian Ghiță, fiindcă Sebastian Ghiță a spus foarte clar: am fost acolo, am făcut așa, mi s-a spus să fac așa. Doamna Udrea a mai vorbit și a spus lucruri foarte interesante, dar dânsa a spus la modul n-am știut că, mi-a cerut să fac, dar eu n-am știut că, nu am fost acolo eu ca să nu știu ce... Și atunci impactul dezvăluirilor lui Sebastian Ghiță a fost foarte puternic. A fost puternic și impactul dezvăluirilor doamnei Udrea, dar putea fi și mai puternic”, în opinia lui Bogdan Chirieac.

„Nu înțeleg ce să mai ai cu o femeie care a ieșit din viața politică. Mamă. Culmea, cei mai neînduplecați sunt cei care sărutau urmele pașilor ei sau urmele pașilor lui Traian Băsescu”, a mai spus analistul politic.

Gușă: E foarte interesant

„Am înțeles de la Bogdan Chirieac că o altă atitudine de discuție a Elenei Udrea despre anumite întâmplări ar putea să fie de mai mare ajutor în actualul context. Trebuie să ne gândim la asta, oricum este foarte interesant. Nu pot să zic direct că ar fi așa. Atitudinea Elenei Udrea... mie îmi pare că ține cont și de ce tot zic eu că s-a întâmplat în Costa Rica. Dacă nu s-ar fi întâmplat în Costa Rica niște discuții cu americanii, pe care am văzut că nu le-a negat nimeni, cred că ar fi fost mai vorbăreață”, a spus Cozmin Gușă în cadrul emisiunii de la DCNewsTV.

Amintim că, recent, Elena Udrea a fost condamnată la opt ani de închisoare în dosarul privind finanţarea campaniei la alegerile prezidenţiale din 2009.

După condamnare, DNA a solicitat ca Elena Udrea să fie plasată sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi ţara, având în vedere declaraţiile date de aceasta, dar şi posibilitatea ca ea să plece din România înainte de a fi condamnată definitiv. Instanţa supremă a decis să respingă măsura controlului judiciar pentru Elena Udrea, cerută de DNA.