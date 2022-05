Un Renault al familiei Ceauşescu, scos la licitaţie. Preţul de pornire, 500 de euro

Este vorba despre modelul Renault Fuego GTS, din 1983, care a aparţinut Zoiei Ceauşescu. Maşina i-a fost făcută cadou acesteia de părinţii Nicolae şi Elena Ceauşescu, la căsătorie. Licitaţia va avea loc pe 19 mai şi va începe de la 500 de euro.

Modelul are un motor de 1647 cmc, 71kW putere, merge pe benzină, are închidere centralizată şi geamuri electrice. Automobilul a fost pus sub sechestru de procuratura generală după evenimentele din decembrie 1989, dar a fost restituit în octombrie 1996.

Autoturismul a fost folosit doar pentru deplasări în afara Bucureștiului, cuplul preferând pentru deplasarea în oraș un autoturism Dacia 1310, oferit cadou de căsătorie de către Nicolae și Elena Ceaușescu. Realizarea tehnică a autoturismului Renault Fuego s-a dovedit a fi una de excepție, scrie promotor.ro.

În ce maşină au defilat oficialii ruşi la parada de la Moscova de 9 mai. Pare Rolls Royce, dar nu e!

Deşi seamănă, modelul în care au ajuns oficialii ruşi în faţa preşedintelui Vladimir Putin nu este cel britanic, ci este produs în Rusia şi se numeşte Aurus Senat, cunoscut mai bine drept maşina prezidenţială a Rusiei.

Aurus Senat este un mode de lux de dimensiuni mari produs Aurus Motors și dezvoltată de compania NAMI în Moscova. Limuzina blindată este propulsată de un motor V8 de 4,4 litri dezvoltat de NAMI (Institutul Central de Cercetare Științifică pentru Automobile și Motoare Auto). Se pare că în dezvoltarea unuia dintre motoare au fost implicate Porsche și Bosch Engineering. Senat este un autovehicul hibrid, având la bord un motor V8 biturbo de 4,4 litri cu 598 de cai putere și un cuplu de 880 Nm și un motor electric de 56 CP. Face 0 – 100 km/h în 4,9 secunde și atinge o viteză maximă de 250 km/h, scrie Promotor.

Preţul de pornire al acestui model este 18 milioane de ruble, adică puţin peste 200.000 euro.

”Ce mașină a avut Ceaușescu!” Betea: Ce nu se știe de fapt. Totul a fost un fake news!

Lavinia Betea, profesor la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, a vorbit despre fake news-urile din jurul lui Nicolae Ceaușescu.

„În primul rând, este distorsionată în ansamblu personalitatea lui Nicolae Ceaușescu, prin prisma prezentărilor fragmentate. În ziar apare că se vinde mașina lui Ceaușescu primită de la șahul Iranului, vai ce mașină a avut Ceaușescu, nemaipomenit! Însă nu se știe de ce i-a dat acea mașină și care au fost afacerile României și profitul dintr-o parte și în alta. Deci, deja ne aflăm într-un context care este al distorsiunii, prezentând faptele prin aceste suprafațe ale senzaționalului. Din acest punct de vedere, aș putea să spun că totul este fake news”, a spus, în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV, Lavinia Betea.

