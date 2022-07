Un pui de pisică s-a născut cu două fețe - Video

Un pisoi născut cu două fețe a supraviețuit în mod miraculos timp de patru zile, scrie Mirror. Micuța creatură a fost numită Tung Ngern, însemnând pungă de argint și Tung Tong, adică pungă de aur. Ea s-a născut duminică în provincia nordică Lampang din Thailanda și a murit miercuri dimineață, potrivit autorităților.

Proprietarul pisoiului, Anuwat, în vârstă de 29 de ani a menționat într-o postare pe social media: ”Little Tung și Ngern Tung Tong au murit. Pisicuța a părăsit această lume. Nu știu ce a fost în neregulă. A început să se chinuie să respire la 1 dimineața și am pus pătura peste ea. Am deschis pătura la ora 5.30 și nu mai respira. Corpul ei era într-o stare bună”.

Anuwat a spus că pisoiul s-a confruntat cu multe provocări în timpul scurtei sale vieți și că regretă că acesta nu a supraviețuit. Pisicile cu două fețe sunt cunoscute sub numele de pisici Janus, după zeul roman cu două fețe. Rareori supraviețuiesc mai mult de câteva ore și se pot lupta să se alăpteze ca niște pisoi normali. Pisicile Janus au un cap, un creier, un corp și un set de organe. Singura parte a corpului lor care este întotdeauna duplicată este fața și severitatea acestei afecțiuni poate varia.

