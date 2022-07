Zorro și Bandit, doi motani... speciali. Sunt vedete în toată lumea

Zorro are numai 9 luni, dar pe data de 9 iunie a devenit tată. Unul din pui i-a moștenit trăsătura unică și a fost botezat Bandit. Zorro locuiește în casa lui Indraini Wahyudin Noor, un bărbat de 50 de ani din orașul Banjarmasin. Când a ajuns aici, Indraini i-a dat imediat numele Zorro, datorită asemănării cu personajul mascat din filmul cu același nume. Indraini l-a transformat pe Zorro într-un adevărat star pe rețelele sociale, unde a postat nenumărate fotografii cu aventurile lui. A crezut că aspectul său unic merită să fie admirat, dar nu s-a așteptat ca această trăsătură să fie transmisă mai departe, potrivit New York Post.

Indraini Wahyudin Noor are mai multe pisici în casă, dar cel mai mândru spune că este de Zorro: „Îl cheamă Boy, dar mulţi îi spun Zorro. Am multe pisici, dar acesta este singurul care are mască pe faţă. Este pisica mea preferată! Este o pisică foarte răsfăţată, îşi doreşte mereu să fie mângâiată, îmbrăţişată şi ţinută în braţe. Îi place să se joace mult, dar urăşte săfacă baie în fiecare săptămână”, a afirmat proprietarul celor doi motani celebri. Pisicile au strâns aproape 300.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 8 milioane de aprecieri.

Cele mai ciudate pisici din lume

În prezent, există aproximativ 100 de rase de pisici recunoscute oficial, dar cu siguranță nu știți nici măcar jumătate dintre ele. Iată 7 dintre cele mai ciudate rase pisici.

LaPerm

Una dintre cele mai ciudate pisici din lume este LaPerm, o rasă originară din Oregon, SUA, numită așa pentru blana sa lungă și creață (asemenea unui „permed”). Prima pisică LaPerm s-a născut femelă și fără păr, dar după câteva luni și-a dezvoltat o blană mătăsoasă și ondulată din cauza unei mutații la o genă dominantă. Curios este că, de atunci, aproape toți masculii acestei rase se nasc fără păr și mulți alții îl pierd de mai multe ori de-a lungul vieții. Aceste feline sunt sociabile, liniștite, foarte afectuoase față de stăpânii lor, echilibrate și foarte curioase.

Sphynx

O altă rasă ciudată de pisici din lume și cea mai cunoscută la nivel internațional este pisica Sphynx, care nu are blană, desi aceasta afirmatie nu este în totalitate corectă. În realitate au un strat de păr foarte fin și scurt, imperceptibil cu ochiul liber și la atingere. Pe lângă absența blănii, o altă caracteristică a rasei Sphynx este corpul robust și ochi mari care sunt și mai vizibili datorită capului chel. Aceste feline au apărut printr-o mutație naturală și sunt afectuoase, pașnice, dependente de stăpâni, dar și sociabile, inteligente și curioase.

Exotic shorthair

Exotic Shorthair sau pisica exotică este o pisică ciudată care a apărut din încrucișarea dintre un British Shorthair și un American Shorthair. Aceasta rasă are constituția unei pisici persane dar cu părul scurt, fiind robustă, compactă, cu forme rotunjite. Datorită ochilor mari, nasului scurt și plat și urechilor mici, pisica exotică are o expresie facială drăguță și dulce, poate părea chiar tristă uneori. Blana este scurtă și densă, dar necesită totuși foarte puțină îngrijire și nu năpârlește mult, fiind potrivită pentru cei care suferă de alergii. Este o pisică calmă, afectuoasă, loială și prietenoasă, asemenea pisicilor persane, dar mai activă, jucăușă și curioasă.

Pisica Elf

Continuând cu cele mai ciudate pisici din lume, trebuie să vorbim și despre pisica Elf care nu are nici ea blană. Poartă acest nume datorită asemănării sale cu această creatură mitică. Rasa a apărut relativ recent în urma încrucișării dintre o pisică Sphynx și una American Curl.

