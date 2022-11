Un papagal a furat casca unui reporter care transmitea LIVE (Video)

Un reporter chilian era în direct când un papagal i-a aterizat pe umăr și i-a furat casca bluetooth din urechea stângă. Nicolas Krumm, jurnalist al canalului Chilevision, vorbea despre creșterea jafurilor în zona locală, când hoțul cu pene i-a luat casca, scrie BBC.

Cameramanul a încercat să prindă pasărea pentru a lua înapoi casca, dar aceasta a zburat. Momentul a fost tratat cu mult amuzament și uimire de către cei doi. Reporterul a spus ulterior că papagalul a scăpat dispozitivul și a reușit să-l recupereze.

Jurnalistul rus Ivan Safronov, condamnat la 22 de ani de închisoare

Jurnalistul rus Ivan Safronov a fost condamnat luni de către un tribunal din Rusia la 22 de ani de detenţie într-o colonie penală, după ce a fost găsit vinovat de trădare, într-un dosar de referinţă pentru represaliile Kremlinului asupra libertăţii presei, transmite RADOR. Safronov, fost reporter pe probleme de apărare, pentru ziarele Kommersant şi Vedomosti, devenit consilier al directorului agenţiei spaţiale a Rusiei, a fost arestat în 2020 şi acuzat de dezvăluirea unor informaţii clasificate.

Jurnaliştii independenţi ruşi cer eliberarea imediată a lui Safronov din arest, reexaminarea cazului, înlăturarea componenţei instanţei, care a demonstrat că este părtinitoare şi şi-a demonstrat angajamentul faţă de autorităţi, precum şi demararea unor cercetări împotriva funcţionarilor care au comis încălcări flagrante în timpul anchetei.

Jurnalismul nu este o crimă. Ivan Safronov trebuie achitat", se specifică în mesajul semnat de jurnaliştii de la Meduza, Holod, Novaia Gazeta, Dojdi, Verstki, Vajnîe Istorii, Bumaghi, Mediazona, The Bell, Moscow Times şi de la alte publicaţii şi instituţii mass-media ruse independente. Citește mai multe AICI

Prezentatoarea CNN, Christiane Amanpour, a refuzat să poarte eșarfă în fața președintelui Iranului

Prezentatoarea CNN, Christiane Amanpour, ar fi trebuit să aibă miercuri un interviu foarte așteptat cu președintele iranian Ebrahim Raisi. Oficialul a părăsit studioul, supărat că jurnalista nu a vrut să își acopere capul, deși se aflau în New York.

Decizia lui Amanpour a venit pe fondul protestelor aflate în desfășurare în Iran, cu privire la decesul unei femei de 22 de ani, Mahsa Amini. Aceasta a murit în custodia poliției după ce a fost arestată sub suspiciunea că a încălcat regulile hijab-ului.

Pe Twitter, Amanpour a spus că Raisi a întârziat la interviul din New York, după care a primit o solicitare de ultim moment de a purta o eșarfă, de la unul dintre consilierii președintelui, notează Insider.

„La 40 de minute după ce trebuia să înceapă interviul, a venit un consilier. Președintele, a spus el, îmi sugera să port batic, pentru că sunt lunile sfinte ale lui Muharram și Safa”, a scris Amanpour pe Twitter joi. "Am refuzat politicos. Suntem la New York, unde nu există nicio lege sau tradiție cu privire la basma. Am subliniat că niciun președinte iranian anterior nu a cerut acest lucru atunci când interviul a avut loc în afara Iranului". Citește continuarea articolului AICI

