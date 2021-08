Un ministru afgan a devenit curier care livrează mâncare cu bicicleta în Germania / FOTO

Sayed Sadaat a fost ministru al comunicațiilor în guvernul afgan înainte de a se muta în Germania, în septembrie anul trecut, în speranța unui viitor mai bun. Acum este curier care face livrări cu bicicleta în orașul Leipzig.

El spune că o parte din cei rămași acasă l-au criticat pentru că a acceptat un astfel de loc de muncă, după ce a făcut parte din guvern timp de doi ani, părăsind funcția în 2018. Dar el este împăcat cu noua situație și noul job, potrivit Reuters, citată de digi24.ro.

„Nu mă simt vinovat cu nimic”, spune bărbatul de 49 de ani, îmbrăcat în uniformă portocalie, lângă bicicleta lui. „Sper că și alți politicieni vor urma această cale, să lucreze cu oamenii, nu să se ascundă”, a mai precizat acesta.

Sayed Sadaat used to be communications minister in the Afghan government before moving to Germany last September in the hope of a better future. Now he is a delivery man in the eastern city of Leipzig. Read more: https://t.co/8RZF3b7fjl ???? Hannibal Hanschke pic.twitter.com/vcWiDj35GB