Un milion de copii rămân orfani în fiecare an, după ce le mor mamele din cauza cancerului

Un studiu asupra relaţiei dintre cancer şi riscul copiilor de a rămâne orfani, o variabilă care nu a fost luată în calcul anterior, relevă că în fiecare an un milion de minori îşi pierd mama din cauza acestei afecţiuni care provoacă, în acelaşi interval de timp, decesul a 4,4 milioane de femei la nivel mondial, transmite Agerpres."Vârsta la care femeile devin mame este esenţială în acest sens, deoarece dacă îi nasc mai târziu (cum este cazul în multe ţări occidentale) acest lucru conduce la tot mai mulţi copii orfani", a declarat ea pentru EFE într-un comentariu referitor la rezultatele studiului examinat de alţi cercetători internaţionali prin procedura peer-review, dar care nu a fost deocamdată prezentat în mod oficial în totalitate.



McCormack a explicat că 45% dintre aceste situaţii de copii orfani sunt provocate de cancerul de sân şi de col uterin (cervical), două dintre cele mai răspândite afecţiuni oncologice în rândul femeilor. "Cea mai mare rată a orfanilor de mamă se întâlneşte atunci când femeia moare la o vârstă între 40 şi 50 de ani", a subliniat experta, care a subliniat că studiul este deosebit de relevant având în vedere că decesele asociate cancerului la o vârstă cuprinsă între 35 şi 50 de ani sunt mai frecvente la femei decât la bărbaţi (după acest interval de vârstă tendinţa se inversează).



Acest tip de studiu asupra impactului unei afecţiuni asupra copilăriei a fost realizat anterior în cazul HIV/SIDA şi, cu toate că până acum "nu s-a acordat prea multă atenţie cancerului", interesul a crescut, potrivit specialistei, după efectuarea unor studii asupra prevalenţei tumorilor mamare în Africa. "Când am vorbit cu familiile victimelor, am fost surprinşi să aflăm cât de des văduvii sau alte rude îşi exprimau îngrijorarea cu privire la viitorul copiilor lor", a explicat ea pentru EFE.

60.000 de români mor anual de cancer

50.902 români mor în fiecare an de cancer, ceea ce înseamnă o medie de 140 de români zilnic. Diagnosticarea în stadii avansate de boală este una dintre principalele cauze ale numărului mare de decese din România. Comisia Europeană și-a trasat ca obiectiv învingerea cancerului în următoarele decenii. Sunt alocate patru miliarde de euro în sprijinul muncii de cercetare, de depistare din timp a bolii şi a tratamentului. În terapia cancerului, UE intenţionează să susţină dezvoltarea şi folosirea de medicamente personalizate, în funcţie de profilul genetic al pacientului. În UE ar urma să fie creată o reţea de centre naţionale de oncologie, la care să aibă acces cel puţin 90% din populaţie pentru a beneficia de cel mai bun tratament posibil.

