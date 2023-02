Un meteorit care a căzut pe o casă din Italia de Valentine's Day, studiat de cercetători

Photo by Frank Cone/ Pexels

Rara descoperire a fost posibilă datorită pasiunii pentru astronomie a doi fraţi, Giuseppe şi Gianfranco Losignore. "A fost un eveniment excepţional pentru că meteoritul de Valentine's Day ne-a găsit pe noi", a declarat Giuseppe Losignore despre fragmentul care a lovit un panou solar şi o ţiglă de pe casa părinţilor lor, scrie Agerpres.



"Părinţii noştri au auzit o bubuitură în noaptea de 14 februarie, dar nu i-au dat atenţie. Ulterior, am observat că panoul solar era făcut bucăţi, iar o ţiglă, din material ultrarezistent, greu de deteriorat, era crăpată. Atunci am găsit fragmente de diferite dimensiuni, arse şi cu o strălucire metalică", a adăugat el.



"M-am gândit că trebuie să fie ceva important. Am contactat reţeaua Prisma (de monitorizare a meteoriţilor), iar dr. Carmelo Falco ne-a confirmat ceea ce bănuiam", a precizat Giuseppe Losignore.



Mingea de foc creată de meteorit a fost observată de Prisma, care este condusă de Institutul Naţional de Astrofizică din Italia (INAF).



Fragmentele urmează să fie studiate de o echipă de oameni de ştiinţă printre care se numără şi specialişti de la Open University din Marea Britanie.



"Ne aşteptăm să obţinem informaţii importante despre originea şi dezvoltarea sistemului nostru", a declarat luni, la o conferinţă de presă, Giovanni Pratesi de la Universitatea din Florenţa.



"Materialul este interesant şi există o cantitate suficientă pentru a efectua toate analizele necesare", a precizat el.

