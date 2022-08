Un incendiu violent la un club de noapte din Thailanda s-a soldat cu 13 decese. Tragedia trasă la indigo cu Colectiv (Video)

Cel puțin 13 persoane au murit și alte 41 au fost rănite după ce un incendiu a izbucnit într-un club de noapte din provincia Chonburi din sud-estul Thailandei. Incendiul a izbucnit la ora locală 1:00 vineri la localul de noapte Mountain B din districtul Sattahip, a declarat poliția.

Imaginile care circulă online au arătat oameni care fugeau din club țipând, unii cu hainele aprinse.

Salvatorii spun că materialul inflamabil de pe pereți ar fi putut agrava incendiul. Locul din Chonburi, o provincie situată la 150 km sud de Bangkok, era un complex cu un singur etaj, care măsoară 4.800 de metri pătrați. Pompierii s-au luptat mai bine de două ore pentru a ține focul sub control, spun rapoartele locale.

Cadavrele morților, dintre care patru femei și nouă bărbați, au fost găsite în mare parte lângă intrare și în băi. Alții au fost găsiți lângă cabina DJ. Se crede că toate victimele de până acum sunt cetățeni thailandezi.

Cauza exactă a incendiului nu a fost încă stabilită, deși oficialii de la Fundația de Salvare Sawang Rojanathammasathan au spus că spuma acustică inflamabilă de pe pereții cluburilor ar fi putut accelera viteza cu care focul a străbătut locația.

Prim-ministrul thailandez Prayuth Chan-ocha a declarat vineri că familiile victimelor vor primi ajutor de la autorități și a cerut locurilor de divertisment din toată țara să se asigure că au ieșiri de urgență adecvate și măsuri de siguranță. Nu este prima dată când izbucnește un incendiu într-un club de noapte thailandez.

În 2009, peste 60 de persoane au murit în Bangkok după ce un incendiu a izbucnit la Santika Club la primele ore ale zilei de Anul Nou. Doi bărbați, inclusiv proprietarul clubului, au fost închiși în 2011.

Un incendiu la un club de noapte din populara destinație turistică thailandeză Phuket în 2012 a ucis patru persoane și a rănit aproximativ o duzină.

