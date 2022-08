Un Ford care i-a aparţinut prinţesei Diana, scos la licitaţie

Este vorba despre un Ford Escort RS, care a fost condus de prinţesă între 1985 şi 1988, în copilăria prinţilor William şi Harry.

Maşina a fost câştigată ulterior în anii 90 la un concurs radio, dar a fost mutată în colecţia Ford RS, unde a fost păstrată în condiţii excelente.

Maşina va fi scoasă la licitaţie pe 27 august.

"Ar putea fi amintită reputaţia RS Turbo ca maşina sport a anului. Acest RS Turbo nu a fost făcut niciodată ca să fie condus de soţia urmaşului la tronul Marii Britanii, nici ca să transporte viitorul rege. Dar notăm cu interes faptul că Ford Escort RS Turbo se vinde mai bine decât multe dintre modelele mai scumpe ale prinţesei. Chiar de trei ori mai scump decât alte maşini", a declarat Arwel Richards, cel care se ocupă de licitaţie, conform Daily Mail.

Maşina are 132 de cai putere şi a înlocuit primul model Escort deţinut de Diana. Această schimbare s-a făcut la cererea Serviciului Regal de Protecţie, pentru că maşina iniţială nu oferea nici intimitate, nici protecţie.

Preţul de pornire este 100.000 lire sterline.

Decapotabilă românească la RAR Griviţa

La RAR Griviţa a ajuns o decapotabilă fabricată în România în urmă cu 40 de ani.

"“Decapotabilă” românească la RAR Grivița: Aro 10. O astfel de mașină atrage cu siguranță multe priviri în sezonul estival, în ciuda faptului că a fost fabricată în urmă cu 40 de ani și are un motor de 1.3L. Proprietarul mașinii a văzut de la bordul ei multe peisaje din România, Bulgaria, Grecia, Macedonia sau Albania", transmite Registrul Auto Român pe Facebook. .

Daniel Giulescu, proprietarul acestui ARO, a vorbit despre maşină într-un interviu pentru autotestmagazin.ro.

"Al meu este din 1982 și l-am găsit pe un site acum patru ani, într-un sat din Caraș-Severin. Era într-o stare medie, dar într-un an l-am desfăcut și am refăcut tot: motor, caroserie, transmisie și prelată. Am făcut totul după ideile mele, dar am mai găsit oameni care au lucrat în uzină și mi-am dat seama că mai avem profesioniști. Aro era considerată o mașină care se strica la câteva sute de kilometri. Ea nu a fost proiectată pentru drumuri lungi, pentru autostrăzi. Eu am parcurs 860 de kilometri într-o zi cu ea”, povestește Daniel Giulescu.

Această mașină este deja a patra pe care tânărul de 36 de ani o salvează de la dispariție. A mai avut un Aro 24, un alt model 10 cu care a mers în Thasos, dar și o camionetă Aro, cu care s-a plimbat până în Elveția și în regiunea Corsica. Le-a vândut pentru ca legenda să poată merge mai departe și, în plus, întreținerea tuturor autovehiculelor era mai costisitoare decât poate părea din exterior.

"Am un stoc de piese pentru următorii 20 de ani, nu folosesc piese de calitate slabă. Suntem un grup de prieteni și i-am convins să-și cumpere mașini fabricate la Colibași și Câmpulung, iar eu m-am ocupat de mașinile lor. Unele piese depășesc bugetul unui om chiar și pentru un an întreg. Întreținerea este costisitoare, nu se mai fabrică piese pentru Aro, iar noi încercăm să găsim variante adaptate. Pe unde mă duc, cumpăr mereu câteva piese”, spune cu ușor regret tânărul. VEZI AICI MAI MULTE

Un Mercedes "bot de cal", restaurat complet, adus la RAR

"Pentru cunoscători, în imagini este un Mercedes „bot de cal”, iar în realitate este modelul W115 (240D), fabricat în 1975. Roșie și neagră, dar aceeași mașină...

Între anii 2012 și 2014 a fost restaurată complet și i s-a schimbat culoarea, iar ulterior a fost atestată ca vehicul istoric la RAR Vaslui. Ne bucurăm să vedem că încă circulă, spre încântarea celor care îndrăgesc mașinile retro", au scris cei de la Registrul Auto Român pe Facebook.

