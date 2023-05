Un alt atac în Serbia. O elevă și-a înjunghiat o colegă mai mică

O elevă născută în 2009 a atacat o colegă mai tânără la o școală din orașul sârb Zrenjanin cu un cuțit, a informat cotidianul sârb Vecernje novosti, adăugând că victima a fost internată în spital cu răni, conform Urdupoint.com.

Serbia a asistat la o serie de atacuri mortale asupra școlilor în ultimele săptămâni. În noaptea de 5 spre 6 mai, Uros Blazic, în vârstă de 21 de ani, a ucis opt persoane și a rănit 14 cu o pușcă automată în municipiul Mladenovac de lângă Belgrad. Acesta a împușcat un ofițer de poliție și pe sora lui și a continuat să împuște oamenii la întâmplare înainte de a fi reținut de poliție.

Anterior, un elev de clasa a șaptea a deschis focul într-o școală din Belgrad, ucigând nouă copii și un agent de securitate și rănind cinci copii și un profesor. Acesta a fost arestat dar nu poate fi urmărit penal pentru că are sub 14 ani. Elevul a fost dus la un spital de psihiatrie.

Împușcăturile în masă din Serbia au determinat autoritățile să înăsprească legislația privind deținerea și depozitarea armelor de foc. Până la 14 mai, cetățenii au predat Ministerului sârb de Interne peste 13.500 de arme de foc, inclusiv mitraliere și puști de asalt, și aproximativ 20.000 de dispozitive explozive, inclusiv grenade de mână și mine.

Proteste de amploare în Serbia

În urma atacurilor din această primăvară, săptămâna trecută mii de persoane au manifestat la Belgrad pentru a cere demisiile unor liderilor politici şi împotriva promovării violenţei în mass-media.

„Suntem aici pentru că nu mai putem aştepta. Am aşteptat prea mult, am tăcut prea mult, am întors capul prea mult timp“, a afirmat, în faţa mulţimii, Marina Vidojevic, profesoară la o şcoală primară.

Autoritățile din Serbia au decretat 3 zile de doliu națională, de vineri, 5 mai, până pe 7 mai, după atacul în masă ce a șocat întreaga țară.

Preafericitul Daniel, Patriarhu Bisericii Ortdoxe Române, a transmis un mesaj de solidaritate poporului sârb, după masacrul petrecut la Belgrad.

„Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să odihnească în pacea și iubirea Sa sufletele celor ucişi în acest eveniment tragic și să dăruiască vindecare grabnică celor răniți, iar familiilor îndoliate mângâiere, în lumina Învierii lui Hristos, Cel care a biruit moartea“, a transmis Patriarhul Daniel.

