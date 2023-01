Un actor cunoscut spune că este prieten cu o fantomă. "O văd tot timpul, se plimbă prin casă"

Joey Essex a făcut o dezvăluire șocantă. Actorul britanic spune s-a împrietenit cu fantoma unui băiat de 18 ani. Starul susține că spiritul locuiește în casa lui.

"Stau în pat și mă gândesc uneori la fantome. Este una care vine în camera mea. Este foarte enervant. Sincer, o văd tot timpul, se plimbă prin casă. Obișnuiam să fiu speriat de fantome, dar pentru că o văd pe aceasta foarte des, m-am obișnuit cu ea. E prietenul meu", a dezvăluit Joey Essex, potrivit Daily Star.

"Mă duc în bucătărie și întreb: "Ești bine, fantomă?" E ca un băiat de vreo 18 ani. O văd trecând pe lângă mine și o întreb "Ce se întâmplă?". Nu m-am gândit niciodată cu adevărat la fantome când eram mai tânăr, pentru că nu le vedeam. Dar acum văd oameni morți", a mai spus acesta.

Joey Essex spune că a crezut în spirite încă de când unul l-a bântuit în vechiul său apartament.

"Când am primit primul meu apartament, o doamnă avea de gând să pună un cap de cerb pe perete. Într-o zi mă holbam la el și a zburat de pe perete. M-a speriat de moarte și de atunci cred în spirite", a spus vedeta.

Actorul crede și în viață extraterestră

Și asta nu este tot. Actorul crede și în viața extraterestră.

"Întotdeauna am crezut că există alte forme de viață acolo și acum cred cu siguranță 100% în extratereștri. Am fost la o întâlnire cu toți acești oameni care stăteau de vorbă despre răpirile lor, deși la început am crezut că se referă la adopții. Toți arătau foarte normal, dar lucrurile pe care le spuneau erau nebunești. De fapt, cred în spirite chiar mai mult decât în extratereștri", a scris Joey Essex în memoriile sale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News