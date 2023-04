Un actor canadian a murit la 22 de ani din cauza operațiilor estetice. A vrut să semene cu un cântăreț din Coreea de Sud

Actorul canadian Saint Von Colucci, în vârstă de doar 22 de ani urma să joace rolul muzicianului într-un serial care ar urma să fie produs de o platformă de streaming din SUA.

Informațiile despre moartea lui Colucci au circulat pe site-urile de știri coreene, dar absența lui de pe rețelele sociale și informațiile foarte puține despre el au generat confuzie și la speculații despre o posibilă farsă generată de inteligența artificială, potrivit The Independent.

Potrivit informațiilor apărute în presă, sâmbătă seara, 22 aprilie, actorul a fost operat într-un spital din Coreea de Sud pentru a-i fi îndepărtate implanturile de maxilar pe care le-a introdus în luna noiembrie, o intervenție cu risc major.

Colucci ar fi făcut o infecție din cauza implanturilor și a fost intubat înainte de a muri. „Este foarte tragic ce s-a întâmplat”, a declarat Eric Blake pentru presa.

Actorul canadian ar fi făcut în total 12 operații ca să semene cât mai bine cu starul sud-coreean, între care un lifting facial, o operație la nas, lifting al ochilor și sprâncenelor și o micșorare a buzelor. Toate intervențiile au costat aproximativ 220.000 de dolari.

„Era foarte nesigur în privința aspectului său. Avea maxilarul și bărbia foarte pătrate și le dorea în formă de V, forma pe care o au mulți asiatici”, a spus Blake. Acesta a mai spus că actorul fusese informat despre riscurile implanturilor la maxilare, dar a decis să se opereze.

Colucci se mutase în Coreea de Sud din Canada în 2019, pentru că își dorea o carieră în industria muzicală. Anul trecut, el a fost distribuit în serialul coreean Pretty Lies, care a fost filmat din iunie până în decembrie și urmează să fie lansat pe o platformă de streaming din SUA, la sfârșitul acestui an.

Canadian actor, Saint Von Colucci (22) has died after undergoing 12 surgeries to look like K-pop superband BTS’ singer Jimin pic.twitter.com/KmkOJRt8Iv