UE, prima reacţie după discursul lui Putin. Mesaje de la Josep Borell, Klaus Iohannis, Roberta Metsola. Zelenski convoacă Consiliul de Securitate al Ucrainei

"Recunoaşterea celor două regiuni separatiste din Ucraina este o încălcare gravă a dreptului internaţional, a integrităţii teritoriale a Ucrainei şi a acordului de la Minsk. UE şi partenerii săi vor răspunde cu fermitate, unitate şi determinare în solidaritate cu Ucraina", a scris Josep Borell, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, pe Twitter.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Un mesaj identic a transmis şi preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola.

Şi preşedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj.

"România condamnă recunoşterea de către Rusia a regiunilor Donetsk şi Lugansk ca independente. Această încălcare a dreptului internaţional trebuie să atragă un răspuns sever din partea comunităţii internaţionale. Susţinem cu fermitate suvernitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei", a scris preşedintele pe Twitter.

Ucraina a convocat Consiliul Naţional de Securitate

Preşedintele Volodymir Zelenski a anunţat măsuri imediat după discursul lui Putin.

"Având în vedere declaraţiile făcute la Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse, am avut consultări urgente cu Emmanuel Macron şi Olaf Scholz şi am decis convocarea Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare", a transmis preşedintele ucrainean.

Given the statements made at the meeting of the Security Council of the Russian Federation, I held urgent consultations with @EmmanuelMacron and @OlafScholz and convened the National Security and Defense Council. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Mai mult, Zelenski a anunţat că a discutat deja cu Joe Biden, preşedintele SUA, dar şi că va avea discuţii şi cu Boris Johnson, premierul Marii Britanii.

Putin, declaraţii despre Ucraina

"Prin susținerea militară din alte țări Ucraina s-a pregătit de intervenții militare. În plus, știm că vor să aibă propriile lor arme nucleare.(...) Dacă Ucraina va avea aceste arme, situația în lume, în Rusia se va schimba categoric. Nu putem să nu reacționăm. Este o amenințare. (...) În ultimii ani, sub pretextul unor exerciții militare, aproape mereu au fost trupe militare NATO. SUA și NATO au venit pe teritoriul Rusiei, folosindu-l ca pe un teatru pentru posibile acțiuni militare. (...) În anii următori sunt programate alte astfel de exerciții comune. Este clar că NATO încearcă să își intensifice sub acest pretext prezența militară în Ucraina. (...) SUA a încercat să facă asta în Crimeea, dar nu i-a reușit pentru că oamenii s-au împotrivit.

Da, fiecare țară are dreptul să facă alianțe militare cu cine vrea, dar Ucraina are responsabilitatea să nu își asigure securitatea strategică amenințând alte țări. Intrarea Ucrainei în NATO este direct o amenințare pentru Rusia. (...) NATO încearcă să ne convingă că ei nu sunt o amenințare pentru Rusia, dar noi știm valoarea acestor cuvinte. (...) Spun ceva ce nu am spus niciodată. Acum câțiva ani l-am întrebat pe Blinken cum ar fi dacă Rusia ar intra în NATO. Nu voi spune răspunsul complet, dar răspunsul SUA ne-a surprins. (...) Nu vreți să fiți prieteni cu Rusia, ok, dar de ce să ne faceți dușmani? (...) Intrarea Ucrainei în NATO este decisă, potrivit informațiilor noastre, este doar o chestiune de timp. Rusia este anunțată ca fiind principalul dușman al SUA și NATO, e scris în documente, iar pentru a se înlătura dușmanul, va fi folosită Ucraina.(...) Dezvoltarea unor baze NATO în Ucraina le va da puterea de a controla spațiul aerian, de a avea rachete în Europa și dincolo de Munții Ural", a transmis Vladimir Putin. VEZI DISCURSUL COMPLET AICI.

