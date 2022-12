Ucraina primește 30 de milioane de becuri LED de la UE. Ursula von der Leyen: S-ar putea economisi 1 GW

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți că executivul european va finanța până la 30 de milioane de becuri LED pentru Ucraina, astfel încât statul afectat de război și criza de energie să „economisească energia prețioasă”.

„Vom finanța până la 30 de milioane de becuri LED pentru Ucraina, pentru economisirea energiei prețioase. Când 50 de milioane de astfel de becuri sunt trimise partenerilor noștri, ele vor economisi 1 GW – producția anuală a unei centralei nucleare! În vremuri negre, suntem alături de prietenii noștri ucraineni”, arată mesajul președintei executivului european.

Aceasta a mai spus că „vom ajuta poporul ucrainean atât timp cât este nevoie. „Deja am mobilizat 800 de generatoare. Acum Europa oferă mai mult sprijin pentru a ajuta Ucraina astfel încât să treacă iarna”, arată mesajul Ursulei von der Leyen pe Twitter.

The Ukrainian spirit remains unbroken. Unyielding.



We will help the Ukrainian people as long as necessary.



We have already mobilised 800 generators.



Now Europe is providing more support to help Ukraine get through the winter ↓ https://t.co/esORtx6EIN