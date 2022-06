Ucraina obţine prima medalie de aur din istorie la Campionatele Mondiale de Nataţie

Echipa Ucrainei a obţinut un punctaj de 95,03 în proba de înot sincron, după o reprezentaţie intitulată A Magic Circle,

„Este prima noastră medalie de aur la acest campionat, aşa că suntem foarte emoţionate şi foarte mândre de naţionalitatea noastră. Vrem să arătăm lumii cât de curajos este poporul ucrainean şi suntem foarte fericite că putem fi aici şi să facem acest lucru", a declarat Maryna Aleksiiva, potrivit Sky News.

Japonia a terminat pe locul doi, în faţa Italiei, care a luat bronzul.

David Popoici, care a devenit dublu campion mondial, după ce a câștigat și proba regină de 100 metri liber, a ținut o scurtă pledoarie pentru sport.

Înotătorul român David Popoici a spus că s-a bucurat că s-a terminat participarea sa la mondiale și că a reușit să câștige „acest concurs în stil”. De asemenea, el s-a arătat încântat de faptul că evoluția sa a fost transmisă la televiziune.

„Mă bucur că milioane de oameni m-au urmărit. Sper că v-am făcut pe toți mândri. Urmează o vară plină, un sezon competițional încărcat, dar pe care abia îl aștept”, a mai spus românul, care se pregătește de alte trei competiții de top, campionatele europene și mondiale de juniori și cele europene de seniori.

David Popovici a susținut că nu s-a pregătit „extraordinar de tare” pentru acest mondial, ceea ce îl face și mai optimist în ceea ce privește rezultatele din viitor.

„Aș minți dacă aș spune că nu am fost într-o stare bună, într-o formă competițională bună. Am fost, numai că nu știam. Și cred că este un lucru bun că pot să mă surprind în continuare”, a spus David Popovici.

La 17 ani, Popovici a vorbit cu multă maturitate despre efectele pe care rezultatele sale le pot avea asupra copiilor din România, asupra dezvoltării sportului. „Înotul este un sport foarte sănătos. Susțin absolut orice sport, orice copil sau părinte, care vrea să se apuce de un sport, sau părinte care vrea să îl trimită să facă un sport. Sportul este cel mai bun ambasador și o populație, o societate educată din punctul ăsta de vedere este una sănătoasă și gata să înfrunte și alte probleme din alte domenii”, a mai spus Popovici la televiziunea publică.

Întrebat cum s-ar descrie, a răspuns astfel: „Un puști care înoată repede, un tip banal care e capabil să facă lucruri extraordinare și să inspire oameni, alături de oameni extraordinari în spatele lui.”

Rezultat unic pentru natația românească

Înotătorul David Popovici (17 ani), a obținut cea de-a doua medalie de aur la Mondialele de Natație de la Budapesta. După titlul câștigat la 200 metri liber, s-a impus categoric și în finala probei de 100 metri.

Rezultatul este unic în istoria natației românești, Popovici devenind primul înotător romând care devine campion mondial în probe masculine de natație. În plus, el este și deținătorul recordurilor mondiale de juniori la ambele probe.

Miercuri seară, românul a început în modul său caracteristic, cu un timp de reacție mai slab, dar la capătul primei lungimi de bazin a întors al doilea. Pe a doua jumătate, cursa a fost foarte strânsă, Popovici reușind să se impună pe ultimii 5 metri, ajungând la finiș cu timpul de 47.58 secunde.

Pe locul secund s-a clasat francezul Maxime Grousset, urmat de canadianul Joshua Liendo Edwards.

De la startul cursei a lipsit cel mai mare posibil rival al lui Popovici, americanul Caeleb Dressel, care a decis să se retragă de la mondiale, din motive de sănătate.

La interviul de la marginea bazinului, Popovici a spus în limba engleză: „Nu mă așteptam să câștig două medalii, dar am fost pozitiv tot timpul. Sunt mai mândru de ceea ce am realizat la 200 de metri. Acesta e doar începutul, mai am am un drum lung înainte.” El a completat în limba română: „Vă iubesc pe toți și vă mulțumesc că v-ați uitat.”

