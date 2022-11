U Cluj - FCSB. Becali, supărat foc: De 22 de ani n-am văzut aşa ceva!

"De 22 de ani n-am văzut aşa ceva. Aici nu mai poţi să mai cerţi pe unul, pe un jucător, nu poţi. Că dacă ai certa unul sau doi sau trei, zic, bă, are omul dreptate! Dar ca să cerţi toată echipa, înseamnă cu nu mai, că e antrenorul, că nu poţi să cerţi toată echipa. Că nu mai joacă niciunul.", a spus Becali.

"Eu îl întreb pe el cum face echipa, el îmi spune 'așa, așa, așa', eu zic că-i bine. Dică face echipa! Am făcut eu vreo schimbare greșită? Am luat goluri în repriza a doua după ce am făcut eu vreo schimbare? Nu! Eu spun ceea ce văd şi ce cred. Dar eu nu mai dau oameni afară. Nu mai fac asta. Ce am făcut, am făcut pe vremuri, dar nu mai fac asta. Ce am făcut, am făcut. Poate era bine dacă îl lăsam, era altceva acum. Dar nu contează acum, eu nu mai dau oameni afară. Să stea, să facă ce-o vrea. Dar dacă pleacă n-o să-l mai refuz. Dacă vrea să-şi dea demisia.", a declarat Becali.

"Nu e nicio invitaţie, n-aş putea să-l fac, n-aş putea să-l împing la demisie? Dar eu spun exact ceea ce simt", a declarat Becali la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Universitatea Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 (2-0), luni, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.



Universitatea a punctat de două ori în prima repriză, prin senegalezul Mamadou Thiam (32), după o minge pierdută de Adrian Şut, şi prin Ioan Filip (40), după un balon respins greşit de francezul Malcom Edjouma.



Clujenii au avut şi o bară în prima repriză, prin Thiam (45+1).



FCSB nu a reuşit să îşi creeze nicio ocazie clară timp de o oră de joc, dar a făcut acest lucru după ce U a rămas în inferioritate numerică, după eliminarea mijlocaşului brazilian Romario Pires (57), pentru o intrare dură la Andrea Compagno.



Portarul gazdelor, Andrei Gorcea, a avut intervenţii providenţiale la mingile trimise de Compagno (62), Valentin Miculescu (71, 77) şi Octavian Popescu (89), dar nu a mai avut ce face la şutul lui Andrei Cordea (86), care a marcat singurul gol al vicecampioanei.



Universitatea mai putea înscrie în ultimul minut (90+4), dar Lorand Fulop a ratat incredibil de două ori singur cu portarul.



FCSB venea după patru victorii consecutive.



Universitatea pierduse precedentele două partide, cu Farul şi CFR Cluj, scrie Agerpres.



În tur, scorul a fost egal, 1-1.



FC Universitatea Cluj - FC FCSB 2-1 (2-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Mamadou Thiam (32), Ioan Filip (40), respectiv Andrei Cordea (86).

Cartonaş roşu: Romario Pires (Universitatea, 57).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Mihai Marius Marica (Bistriţa)

Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF.

