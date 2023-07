Turistă din România, experienţă medicală în Thassos, Grecia. "Personalul medical din două centre, salvator pentru fetiţa noastră"

"M-am decis să scriu această postare în care nu voi povești despre locurile vizitate, plajele care ne-au încântat, unde am servit masa, deoarece acestea sunt păreri relative care depind de mulți factori, deși mărturisesc că la rândul meu m-am inspirat din astfel de postări anterior, ci aș vrea să vă împărtășesc experiența noastră medicală pe insula, în speranța că va fi de folos cuiva, cândva.

Nici nu am pășit bine pe insula să îi simțim din nou farmecul, căci încă din prima zi, fetiță noastră, după cină, a început brusc să se simtă din ce în ce mai rău.

Până la urmă, a fost nevoie de un drum la spital

A debutat cu durere de burtică, apoi scaun diareic (mă scuzați!), pentru care i-am administrat ceai de mentă și medicamentele potrivite din dotare. Au urmat apoi alternativ, scaune diareice urmate de vomă, durere de cap, amețeală și stare de epuizare. Absolut orice îi administram fetiței, vomă în maxim 15 minute. Norocul nostru a fost să ne fie scoasă în cale o familie de români minunați, vecinii noștri de la locația unde doar ce ne cazasem. Ne-au auzit și văzut prin ce treceam cu fetița, și pe lângă medicamente în completare / alternative cu care ne-au ajutat, cel mai mare ajutor a fost acela de a ne transmite un print-screen făcut anterior de pe acest forum, cu privire la 2 numere de contact de la centre medicale de pe insula, în caz de urgență (am atașat poza respectivă aici).

Am apelat la cel ce se afla în zona noastră și în câteva minute eram deja în cabinet. Am avut norocul să întâlnim un medic blând, care a administrat tratament injectabil antidiareic și antivomitiv fetiței, mi-a răspuns la toate întrebările și a păstrat legătura cu mine în noaptea respectivă și chiar și în următoarele 2 zile pentru a se interesa de starea fetiței. Diagnosticul: gastroenterocolită acută (cu o cauză nedeterminată).

Extrem de important este faptul că nu ni s-au perceput costuri pentru serviciile acordate, deși am avut asigurare medicală pe care am prezentat-o. După revenirea în locația unde eram cazați, starea fetiței s-a agravat, continuând episoadele de vomă, diaree, stare avansată de rău, amețeală și lipsa totală de putere. Totul a debutat brusc și s-a desfășurat într-un ritm galopant pe parcursul a nici 3 ore. Am luat decizia de a pleca cu fetița la spitalul care se află în Prinos, în partea opusă a insulei. De parcă nu era destul prin ce treceam, am avut surpriză de a merge "ca orbul prin noapte”, căci atât eu cât și soțul am rămas fără semnal la internet (mă abțin cu greu să nu menționez numele rețelei de telefonie mobilă care a avut grijă să ne taxeze pentru serviciile de roaming, dar care ne-a adus în prag de disperare în miez de noapte).

Cuprinși de o reală stare de disperare pentru că nu ne mergea navigația să putem găși drumul corect și adresa spitalului, fiind și trecut de ora 1 noaptea când nu vezi oameni pe străzi, după mai bine de o oră de încercări eșuate, am găsit un grup de tineri greci care aveau internetul funcțional și astfel am putut face capturi ale traseului pe care trebuia să îl urmăm pentru a ajunge la spital.

Ajunși la destinație, alți tineri greci au sărit în ajutorul nostru să ne ajute să transportăm fetița pe brațe în interiorul spitalului și să ne traducă din greacă în engleză discuțiile cu personalul medical. Fetița a fost supusă unor investigații de rutină și i s-a administrat tratament perfuzabil, fiind imediat internată într-un salon. Menționez faptul că personalul medical a fost foarte atent cu fetița, aceasta primind tratamentul corespunzător atât din spital, cât și parțial cumpărat de către noi din farmacie. Nu ne-au permis să plecăm din spital până când starea copilului nu s-a îmbunătățit semnificativ.

Mai mult decât atât, la externare am întrebat cât ne costă serviciile medicale oferite, iar răspunsul a fost "Nimic. Dacă doriți, puteți face o donație.” Am fost extrem de surprinși de acest lucru, cunoscând cazuri similare în rândul prietenilor, care s-au întâmplat pe teritoriul altor țări și pt care tarifele percepute pentru serviciile medicale au costat mai mult decât vacanță în sine.

Închei prin a le mulțumi pe această cale, încă o dată, tuturor celor care ne-au ajutat să identificăm centrele medicale și mai ales personalui medical din cele două centre, care a fost salvator pentru fetița noastră!", a scris pe Forum Thassos Nicole Mitu.

Sursa: Forum Thassos

"Pentru asta este acest grup", a punctat şi Dan Drăgan, administratorul Forum Thassos.

