Tudor Chirilă, motivul plecării Andrei de la Vocea României. Conflict între vedete: Nu fac față, trebuia să fiu rea

Invitată în podcastul lui Mihai Morar de pe Youtube, intitulat "Fain și Simplu", Andra a făcut dezvăluiri neașteptare despre plecare din juriul emisiunii "Vocea României", de la PRO TV.

Artista a făcut parte din sezonul opt al emisiunii, în anul 2018, alături de Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă, după ce i-a luat locul Loredanei Groza, cea care s-a mutat în juriul emisiunii "Next Star" de la Antena 1.

Experiența Andrei ca jurată a concursului de voci a durat doar un an, fiind ulterior înlocuită de Horia Brenciu.

Care e motivul pentru care a renunțat la Vocea României

Andra consideră că, la Vocea României, un antrenor nu ar trebui să concureze cu un alt antrenor. Aceasta a spus că și-a dorit să îi ajute pe concurenții din echipa ei să devină din ce în ce mai buni, doar că s-a lovit de o rivalitate ieșită din comun.

"Percepția mea față de Vocea României era că un antrenor nu trebuie să concureze cu un alt antrenor. Nu era despre mine acolo. Eu m-am dus să-mi pun pe tavă toate informațiile pe care eu le adunasem în cariera mea și să ajut oamenii din echipa mea să fie buni. Pentru mine, antrenor bun însemna ca oamenii să rămână cu ceva din experiența Vocea României.

Și eu m-am dus acolo și m-am lovit, efectiv, de o competiție între antrenori, cine să spună nu știu ce, care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul ăla de om care nu face față. Fac față, pot să răspund provocărilor de genul, dar nu vreau să trăiesc astfel de momente. Dacă viața mea eu mi-am ales-o să fie pe pace și pe bucurii, de ce să aleg?", a declarat Andra în emisiunea lui Mihai Morar.

Ce i-au promis producătorii emisiunii

Dezvăluirile nu s-au oprit aici, iar Andra a mai spus că producătorii i-au promis că nu o să fie despre ceartă emisiunea și că respectul dintre antrenori o să fie cel din viața reală. Artista a spus că a intrat într-un joc în care trebuia să fie rea, ceea ce nu i-a plăcut absolut deloc.

"A fost o surpriză chestia asta. M-am dus, mi-au promis producătorii că n-o să fie pe ceartă și o să fie ca afară, când nu se schimbă respectul dintre antrenori. Sigur că mă zbat să-l am pe ăla la mine în echipă, dar nu cu mici cuțite aruncate spre un alt antrenor, pentru că, practic, asta se întâmpla. Eu trebuia să fiu rea, că ăsta era show-ul. Intri într-un joc în care nu-ți face plăcere.

Ce mi-a plăcut la Vocea României a fost experiența mea ca și antrenor și repetatul ăla cu ei, cântatul. Nu pot să zic că mi-a plăcut battle-ul ăsta dintre antrenori, pentru că nu sunt genul care să răspundă la asta. Atunci am răspuns, eu sunt o persoană competitivă, sunt o persoană care să spună lucrurilor pe nume", a continuat artista.

Tudor Chirilă, cauza plecării Andrei. Ce spune vedeta despre tot conflictul dintre ei

"Făceam un moment cu cineva, venea Tudor Chirilă și îmi spunea ați stricat piesa, pentru că nu era în viziunea lui. El își punea amprenta, ca și rocker, pe melodiile și pe interpretarea concurenților. Și atunci veneam și eu și îmi puneam amprenta ca și antrenor", a adăugat Andra.

"La final am spus că trebuie să vină altcineva în locul meu"

"Mi-am dorit să fiu acolo, pentru că mulți ziceau că eu sunt vocea. Am ajuns acolo și am dat de cu totul altceva, era un joc. Fiind un show de televiziune am înțeles că așa funcționează. Culmea, mă simțeam acasă, erau oamenii din trustul în care eu sunt și eram ok cu toată lumea. La final am spus că trebuie să vină altcineva în locul meu", a mai spus Andra.

Andra, detaliu despre Delia și rivalitatea dintre ele. Ce se întâmplă când se întâlnesc

Întrebată de Mihai Morar ce face când se întâlnește cu Delia: se ignoră reciproc sau își vorbesc, Andra a spus că i se pare normal ca oamenii să aibă preferințe, dar ea nu se uită la taberele formate de fani care își dispută preferatele din punct de vedere muzical.

"Eu sunt mulțumită de oamenii care mă iubesc pe mine. Culmea e că eu nu am un sentiment din ăsta de ranchiună, de concurență. Suntem atât de diferite. Ne mai întâlnim și râdem. Eu nu am cum să mă uit la un artist care cântă frumos decât într-un mod admirativ.

Trebuie să ascultăm, mă uit să văd ce cântă și alți artiști. Sunt o tipă competitivă, dar competiția e cu mine, cu drumul meu. Nicidecum nu mă uit cât a stat nu știu ce cântec al unui artist. Nu pot să mă compar cu alt artist. Fiecare avem lucruri diferite", a spus Andra.