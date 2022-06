Trupa Voltaj, la un pas să se dizolve. Mama unui membru al trupei i-a convins să revină pe scenă

”Cel mai greu an pentru mine a fost 2002, cu două evenimente nefericite. Primul a fost în luna mai, atunci când a căzut scena pe noi la Satu Mare și toboșarul nostru a rămas patru luni imobilizat și, mă rog, a fost foarte dificil să depășim momentul. Ani la rândul ne uitam în sus să vedem dacă plouă sau dacă scena este destul de solidă”, povestește Călin Goia.

”În același an a fost și accidentul basistului nostru în care și-a pierdut viața logodnica și fiica lui, moment care ne-a pus pe margine o perioadă bună de timp. Mama lui ne-a rugat să revenim, să îl scoatem din starea asta și să urcăm pe scenă, pentru că acolo ne e locul”, a mai spus Călin Goia, conform Fanatik.

”Mă emoționez și acum când mă gândesc… A fost cel mai greu an pentru noi, cumva l-am depășit, iar acum sunt foarte fericit să îl văd pe Prunus, basistul nostru, că are o soție și o fetiță superbă.

Și, cumva, chiar dacă lucrurile astea nu se vor șterge niciodată din inima lui, cel puțin reușește să stea pe linia de plutire, să meargă mai departe pentru că are acest rost”, a concluzionat solistul.

Călin Goia ar vrea să cânte cu Ed Sheeran

”Dacă aș putea face o minune, mi-ar plăcea să îl am pe scenă, lângă mine, pe Paul McCartney.

Mi-ar fi plăcut și Freddy Mercury… Idolii mei vin din perioada respectivă. Dacă ar fi să dau un exemplu mai apropiat de perioada asta, ar fi Ed Sheeran. Mi se pare un compozitor și un artist senzațional”, a mai spus cântărețul Călin Goia.

Tatăl lui Connect-R, după ce a cântat pe scenă cu artistul: Mă rog să biruiască ispitele. S-o lase mai subțire cu muzica, are 40 de ani

"E o zi fericită, e un dar de la Dumnezeu, cum am mai spus. M-am simțit onorat să cânt alături de el și de Horia Brenciu. A fost minunat, chiar nu mă așteptăm, bineînțeles că am făcut o repetiție dar chiar nu mă așteptăm. Da, îmi moștenește talentul. Eu am cântat pe la diferite case de cultură, prin diferite cartiere, discotecă, mă rog. La un moment dat m-am lăsat de muzică să pot să fac meseria mea de tinichigiu care a fost foarte benefică pentru creșterea copiilor”, a declarat Aurel Mihalache pentru ciao.ro.

"Mă rog pentru el să fie ferit de ispite, de rele, ăsta e cel mai mare cadou. Cadoul nu constă în materie, constă în rugăciune, în duh, în smerenie, nu în chestii efemere! Da, de la mine a deprins el dragostea pentru Dumnezeu! Nu l-am dus la biserică, dar îmi moștenește latura spirituală! Ștefan e un copil bun! E o plămadă bună! Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pe această cale!”, a mai spus tatăl lui Connect-R.

"Pentru Ștefan mă rog să îi dea Dumnezeu sănătate trupească, sufletească, în primul rând, și mai multă înțelepciune ca să biruiască ispitele! Că are o vârstă și acum trebuie să se așeze la locul lui! S-o lase mai subțire cu muzica, are 40 de ani!”, a spus acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News