Trucuri pentru zborul cu avionul pe timp de vară. De ce este bine să călătorești dimineața, evitând zilele de vineri sau luni. Secretele însoțitorilor de zbor

Ar trebui să te ridici din pat în miezul nopții pentru a ajunge la primul zbor al zilei? Ar trebui să împachetați gustări sau să vă bazați pe mâncarea din avion? La cine ar trebui să apelezi dacă zborul tău este anulat?



Călătoriile de vară aduc întotdeauna lucruri bune – vacanțe mult așteptate și soare, și mai puțin bune – aeroporturi aglomerate și avioane pline. Călătoriile cu avionul în această perioadă a anului pot fi grele, nu și dacă știi secretele însoțitorilor de bord.

CNN Travel a vorbit cu doi însoțitori de bord, Rich Henderson și Andrew Henderson, care au lucrat la marile companii aeriene americane timp de aproximativ 10 și, respectiv, 20 de ani.



Rich și Andrew oferă și informații despre zbor ul cu avionul pe pagina lor de socializare, Two Guys on a Plane. Jurnaliștii au discutat, de asemenea, cu Essence Griffin, angajată de puțin peste un an la o companie aeriană regională din SUA. Citiți mai departe pentru a afla ce sfaturi oferă aceștia pentru călătoriile de vară.

Dacă puteți, călătoriți dimineața



Întârzierile pot fi greu de evitat în lunile aglomerate de vară, iar un zbor de dimineață este cea mai bună alegere pentru a evita efectul de undă al unei zile de anulări și întârzieri.

"Te confrunți cu mai puține întârzieri și pierzi mai puțin timp dacă urci la primul zbor al zilei, comparativ cu așteptarea de după-amiaza târziu", spune Andrew.



"Cu cât zbori mai devreme în timpul zilei, cu atât veți întâmpina mai puține întârzieri", spune Griffin.



Desigur, dezavantajul acestui plan este trezirea în zori. Însă, însoțitorii de bord spun că somnul pierdut merită efortul.

"Adică, nimănui nu-i place un zbor de la ora 5 dimineața. Dar, vă spun, sunt mult mai ușoare decât cele din cursul zilei. Sunt mai puține probleme și mai puține șanse ca lucrurile să meargă prost", spune Rich.



Însoțitorii de bord sugerează că acest sfat se aplică în orice perioadă a anului, dar este valabil mai ales în lunile de vară, când volumul de pasageri și furtunile de vară fac întârzierile mai probabile.

"Vor fi doar întârzieri. Oamenii ar trebui să se aștepte la întârzieri, este foarte greu de evitat", spune Griffin despre călătoriile de vară.

Evitați să călătoriți în zilele de vârf



Majoritatea pasagerilor doresc să călătorească în zilele de vârf – vineri seara, de exemplu, sau luni dimineața. Drept urmare, "ambele vor fi zile de călătorie foarte aglomerate", spune Andrew.



"Deci, dacă poți merge marți, este mai puțin probabil să întâlnești atâtea persoane sau atât de multe probleme pe cât ai avea dacă ai alege un zbor în ziua de vineri la ora 17:00", spune el.

Rezervă-ți o zi în plus



Dacă trebuie să mergi la nunta unui prieten, spre exemplu, lasă-ți o zi tampon între sosirea zborului tău și marele eveniment. Te vei asigura că zborurile întârziate nu îți vor afecta planurile. Astfel, dacă poți, mergi cu o zi mai devreme.



"Văd că adesea oamenii încearcă să profite la maximum de timpul lor, luând un zbor fix în ziua evenimentului și asta, într-adevăr, adaugă atât de mult stres călătoriei tale", spune Rich Henderson, însoțitor de bord.

Evită escalele care nu îți oferă timp suficient



"Întotdeauna vedem oameni alergând dintr-un avion în altul prin terminale. Ei ar trebui să fie atenți atunci când își rezervă zborurile cu escală, astfel încât să aibă timp să urce în cel de-al doilea avion", spune Rich.



Andrew adaugă că acest sfat este crucial în special dacă zburați la nivel internațional, sugerând că, indiferent de durata de conectare "normală", ar trebui probabil să vă dublați timpul dacă zburați pe distanțe lungi.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News