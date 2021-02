Toni Grecu a trecut printr-o experiență neplăcută odată cu infectarea cu SARS-CoV-2. Acesta a fost internat, de urgență, pe 26 ianuarie și externat 3 săptămâni mai târziu. Actorul a povestit totul despre chinul prin care a trecut.

"Boala a evoluat din start foarte violent. În primele 3 zile am avut frisoane, transpirații masive și temperatură. Am zis că așa e boala și că o tratez acasă. Am urmat indicațiile medicului, doar că în ziua 4 de boală, am făcut temperatură 39 și am decis să merg de urgență la spital. În 3 zile, boala m-a destabilizat complet. Nu puteam să stau mai mult de 1 minut în picioare și nu puteam să merg la toaletă fără oxigen!", a declarat Toni Grecu, la "Vorbește lumea!".

Vezi și: Tiramisu FĂRĂ ou. Rețetă simplă, GATA în 10 MINUTE

A făcut "furtună de citokine"

"Am făcut furtună de citokine, am fost victima propriului sistem imunitar. Inflamarea plămânilor a fost determinată chiar de către sistemul meu imunitar. M-am trezit într-o situație incredibilă… Lupta cea mai mare a fost ca medicii să-mi pună în echilibru sistemul imunItar și pentru asta au folosit steroizi.

După o săptămână de stat acasă, pot să spun că sunt ok, încerc să recuperez ce mi-a luat covidul. Acum nu mai depind de oxigen, pot să urc scările singur, sunt ok, fac kinetoterapie pentru plămâni, nici n-am știut că există. Practic, acum mă învață specialiștii să respir, mă învață cum trebuie să-mi expandez toracele, mă învață să-mi reobișnuiesc plămânul să ajungă la capacitatea pe care o avea înainte", a mai spus el.