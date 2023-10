Tom Hanks anunță că o versiune a lui, generată de inteligența artificială, a jucat într-o reclamă fără să fie anunțat

Într-un mesaj postat celor 9,5 milioane de urmăritori pe Instagram, actorul a spus că imaginea sa a fost folosită fără o permisiune prealabilă.

"AVEȚI GRIJĂ!! Există un videoclip care promovează un plan stomatologic cu o versiune AI a mea. Nu am nimic de-a face cu asta”, a scris Hanks peste o captură de ecran a unei imagini cu el însuși generată de computer.

Câștigătorul Oscar și-a exprimat îngrijorarea în trecut cu privire la utilizarea AI în film și TV, deși nu s-a ferit să aprobe versiuni modificate digital ale lui în industria cinema.

Fantezia de Crăciun animată, din 2004, The Polar Express a prezentat o versiune CGI a lui Hanks. De asemenea, actorul a fost întinerit în scenele din filmul A Man Called Otto, de anul trecut.

Vorbind la podcastul comediantului britanic Adam Buxton, pe 18 aprilie, cu doar câteva zile înainte de începerea grevei scriitorilor de la Hollywood, Hanks a spus despre AI: „Am văzut asta venind. Am anticipat că va exista această capacitate de a lua cifre de zero și unu generate de computer pentru a crea o față sau un personaj. Acum, (capacitatea) asta a crescut de un miliard de ori și o vedem peste tot.

„Pot să vă spun că există discuții în curs în toate breslele, toate agențiile și toate firmele de avocatură pentru a găsi ramificațiile legale ale fețelor și vocilor și pentru a fi declarate proprietate intelectuală. În acest moment, dacă aș vrea, aș putea să lansez o serie de șapte filme în care aș avea 32 de ani. Oricine se poate recrea acum, la orice vârstă, prin intermediul AI sau al tehnologiei deepfake.”

Hanks i-a spus lui Buxton că inteligența artificială ar putea permite unei versiuni false a lui să continue să joace pe perpetuitate.

„Aș putea fi lovit de un autobuz mâine, dar spectacolele pot continua și mai departe. Și în afara înțelegerii că filmul s-a făcut cu inteligență artificială sau deepfake, nu va fi nimic care să vă spună că ăla nu sunt eu. Și va avea un anumit grad de calitate reală. Aceasta este cu siguranță o provocare artistică, dar este și una legală.”

Greva scriitorilor din SUA s-a încheiat săptămâna trecută, unul dintre punctele de conflict majore fiind îngrijorarea că inteligența artificială ar putea submina munca creatorilor. Writers Guild of America a aprobat un acord cu Alliance of Motion Picture and Television care prevede restricții cu privire la modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în film și TV.

Cu toate acestea, Sag-Aftra – sindicatul care reprezintă actorii de la Hollywood – rămâne în grevă, ceea ce înseamnă că majoritatea producțiilor nu pot fi reluate. Greva actorilor a început la câteva luni după greva scenariștilor și prezintă, de asemenea, îngrijorări cu privire la utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera asemănări neaprobate ale actorilor. Există speranțe că înțelegerea scriitorilor ar putea ajuta la introducerea unei rezoluții și pentru greva actorilor de la Hollywood.

