Titlurile presei britanice, la o zi după moartea Reginei: "Inimile noastre sunt distruse"

"Iubita noastră regină a murit", scrie cu litere de-o şchioapă tabloidul Daily Express, cuvinte care însoţesc un portret în alb-negru al suveranei.

Aceeaşi fotografie apare şi pe prima pagină a The Times, care optează pentru un titlu sobru - "Moartea reginei" - şi subliniază că "lumea o plânge pe iubita suverană".



"Inimile noastre sunt distruse", titrează Daily Mail, în timp ce The Sun îşi ia rămas bun de la suverană cu titlul "Mama naţiunii".

The Mirror a tipărit doar două cuvinte pe prima pagină - "Thank You" (Vă mulţumim) - care însoţesc un portret al reginei care ocupă întreaga pagină, iar The Daily Telegraph citează o frază faimoasă atribuită chiar reginei, decedată joi la vârsta de 96 de ani, la castelul Barmoral din Scoţia: "Durerea este preţul pe care îl plătim pentru iubire".

"V-aţi făcut datoria, doamnă", titrează tabloidul Daily Star, alături de una dintre cele mai faimoase fotografii, care înfăţişează o tânără Elisabeta a II-a în ziua încoronării sale, în 1953.

Aceeaşi imagine ilustrează şi prima pagină a ziarului The Guardian, care constată evenimentul istoric pe care îl reprezintă decesul reginei cu enunţul "Regina Elisabeta a II-a (1926-2022)", acelaşi pe care l-a ales şi Financial Times, notează Agerpres.

Se prăbușesc zvonurile lansate de Meghan Markle, odată cu moartea Reginei. Fiul și fiica ducelui și ducesei de Sussex devin prinț și prințesă

Moartea Reginei Elisabeta a II-a vine să spulbere și o multitudine de zvonuri.

Moartea Reginei înseamnă că fiul ducelui și al ducesei de Sussex, Archie Mountbatten-Windsor, este acum prinț din punct de vedere tehnic - un titlu despre care mama sa, Meghan, sugerase că i-a fost refuzat din cauza rasei sale, amintește The Guardian.

Sora sa mai mică, Lilibet „Lili” Mountbatten-Windsor, are, de asemenea, dreptul de a fi prințesă după moartea și urcarea pe tron ​​a bunicului ei, Prințul de Wales.

Meghan vorbise în timpul unui interviu de anul trecut, pentru Oprah Winfrey, despre șocul pe care l-a avut când i s-ar fi spus că Archie nu va primi protecția poliției pentru că nu avea un titlu și a sugerat că decizia a fost luată din cauza rasei sale mixte.

Ducii de Sussex au indicat în interviu că se așteptau ca Archie să primească titlul de prinț după ce Charles a urcat la tron, dar că li s-a spus că protocoalele vor fi schimbate – în conformitate cu dorința lui Charles pentru o monarhie slăbită – astfel încât copilul ar fi exclus să devină prinț.

Conform protocoalelor stabilite de regele George al V-lea în 1917, copiii și nepoții unui suveran au dreptul automat la titlul de prinț sau prințesă.

În momentul în care s-a născut Archie, el era strănepotul unui suveran, nu un nepot. Dar pentru a-l împiedica să devină prinț, regele ar trebui să emită o scrisoare de patentă care să modifice dreptul lui Archie de a fi prinț și dreptul lui Lili de a fi prințesă.

Întrebată în interviul lui Winfrey dacă titlul de prinț pentru Archie era important pentru ea, Meghan a răspuns: ”Dacă asta însemna că va fi în siguranță, atunci desigur”.

