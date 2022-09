Se prăbușesc zvonurile lansate de Meghan Markle, odată cu moartea Reginei. Fiul și fiica ducelui și ducesei de Sussex devin prinț și prințesă

Printre zvonurile ce au măcinat Familia Regală britanică s-au numărat chiar cele lansate de către ducesa Meghan Markle, specializată în bârfe despre Casa Regală britanică, asta după ce s-a simțit respinsă de membrii Familiei și a refuzat protocolul regal.

Moartea Reginei înseamnă că fiul ducelui și al ducesei de Sussex, Archie Mountbatten-Windsor, este acum prinț din punct de vedere tehnic - un titlu despre care mama sa, Meghan, sugerase că i-a fost refuzat din cauza rasei sale, amintește The Guardian.

Sora sa mai mică, Lilibet „Lili” Mountbatten-Windsor, are, de asemenea, dreptul de a fi prințesă după moartea și urcarea pe tron ​​a bunicului ei, Prințul de Wales.

Meghan vorbise în timpul unui interviu de anul trecut, pentru Oprah Winfrey, despre șocul pe care l-a avut când i s-ar fi spus că Archie nu va primi protecția poliției pentru că nu avea un titlu și a sugerat că decizia a fost luată din cauza rasei sale mixte.

Ducii de Sussex au indicat în interviu că se așteptau ca Archie să primească titlul de prinț după ce Charles a urcat la tron, dar că li s-a spus că protocoalele vor fi schimbate – în conformitate cu dorința lui Charles pentru o monarhie slăbită – astfel încât copilul ar fi exclus să devină prinț.

Conform protocoalelor stabilite de regele George al V-lea în 1917, copiii și nepoții unui suveran au dreptul automat la titlul de prinț sau prințesă.

În momentul în care s-a născut Archie, el era strănepotul unui suveran, nu un nepot. Dar pentru a-l împiedica să devină prinț, regele ar trebui să emită o scrisoare de patentă care să modifice dreptul lui Archie de a fi prinț și dreptul lui Lili de a fi prințesă.

Întrebată în interviul lui Winfrey dacă titlul de prinț pentru Archie era important pentru ea, Meghan a răspuns: ”Dacă asta însemna că va fi în siguranță, atunci desigur”.

Meghan a fost uimită de modul în care membrii Familiei Regale se adresau în privat Reginei

Meghan Markle a vorbit despre prima ei întâlnire cu defunctul monarh în timpul interviului său din martie 2021 cu Oprah Winfrey, când Prințul Harry a întrebat-o dacă știe cum să facă o reverență.

Meghan a explicat: ”Am crezut cu adevărat că asta se întâmplă afară, am crezut că asta face parte din modul în care se afișează. Nu am crezut că asta se întâmplă înăuntru. Și am spus: ”Dar este bunica ta”, iar el a spus: ”Este Regină””.

Ea a continuat: ”Și am cunoscut-o și se pare că am făcut o reverență foarte amplă și nu mi-o amintesc”.

De ce Meghan Markle nu este cu Familia Regală la Balmoral

Regina s-a stins din viață în această după-amiază. Alături i-au fost prințul Charles, prințul William și prințul Harry, care au călătorit pentru a fi cu ea în Balmoral, Scoția. Soția lui Harry, Meghan Markle, nu i s-a alăturat, rămânând la Londra chiar și după anunțul de la Palat cu privire la moartea Reginei, potrivit revistei Elle.

În ciuda unei declarații inițiale a purtătorului de cuvânt al Familiei Sussex, potrivit căreia cuplul călătorește în Scoția pentru a fi cu regina în urma știrilor că se afla sub supraveghere medicală în această dimineață, doar Harry a făcut călătoria, a clarificat o sursă mai târziu.

Ducele și ducesa de Sussex erau programați inițial să participe în această seară la WellChild Awards. S-au retras din acea apariție în urma știrilor despre sănătatea Reginei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News