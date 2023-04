Tichete de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Corina Martin (FPIOR): Să oferim tuturor posibilitatea de a descoperi România / video

Corina Martin, președintele de onoare al Asociaţiei Patronale RESTO Constanţa şi Secretar General al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), a fost invitată la emisiunea „Totul despre bani“, la DC News, unde a vorbit despre avantajele tichetelor de vacanță pentru dezvoltarea turismului din România:

„Vacanțele în România se vând foarte bine. În general, pentru vacanța de vară sunt foarte mult solicitări. Circulația tichetelor de vacanță ne ajută foarte mult și România rămâne, datorită tichetelor de vacanță, o destinație constant cerută atunci când vine vorba de o mini-vacanță sau de o vacanță ceva mai lungă, dar chiar și pentru un city break. Avem constănțeni care merg în city break-uri la Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca sau Iași. De câte ori reușim să introducem zbor care leagă Constanța de aceste orașe, oamenii merg să le viziteze“, a spus Corina Martin.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV România nu are nici în 2023 o strategie de turism pe litoral. Corina Martin (FPIOR): Nu există altă țară în Europa care să aibă ieșire la mare și să nu aibă un plan

Tichete de vacanță și pentru angajații din privat

„Se discută despre extinderea tichetelor de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Care ar fi beneficiile acestui program și efectele asupra turismului din România?“, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu, redactor-șef DC Business.

„Din 2009, când am reușit să introducem acest sistem al tichetelor de vacanță, când eram președinte al ANAF, am parcurs un circuit care a dovedit foarte clar beneficiul acestei măsuri. De foarte multe ori ne-ați auzit spunând că aceste tichete de vacanță reprezintă gura de oxigen, supapa de supraviețuire chiar - s-a dovedit și în pandemie - pentru destinațiile din România, lăsate fără promovare. De fapt, cea mai mare problemă a turismului românesc nu este faptul că nu am avea hoteluri bune sau ce să vizităm în această țară, ci promovarea face ca România să nu atragă un număr mare de turiști străini. Atunci, noi încercăm să orientăm turiștii români către destinațiile românești.

Tichetele de vacanță și-au dovedit beneficiul, dar acest beneficiu a mers către destinații, către operatorii din turism și către cei care dețin aceste tichete. De-a lungul timpului s-a creat o inechitate între angajații din sistemul public și cei din privat, care nu au beneficiat în aceeași măsură de tichete de vacanță. Măsura pe care o promovăm acum și inițiativa legislativă pe care a preluat-o un grup de senatori din Parlamentul României și pe care o susținem, pentru că este propunerea noastră, este de a putea fi acordată și către angajații din sistemul privat aceeași valoare de tichete de vacanță, 1450 RON pe an, per angajat, fără ca angajatorul să aibă costuri sau presiuni fiscale, ci, dimpotrivă, această valoare acordată să se deducă din valoarea de CAS-uri, contribuții pe salarii pe care ar fi trebuit să o plătești pe acel angajat.

Eu, ca angajator privat, contribui cu mai puțin la taxele pe care le aveam de plătit, dar îi acord de acea valoare angajatului meu posibilitatea de a cunoaște și a descoperi România împreună cu familia, rudele sau prietenii apropiați, ceea ce va ajuta inclusiv la refacerea capacității sale de muncă, pentru că altfel poate că acel angajat nu și-ar fi permis o vacanță. Măsura va ajuta, fără îndoială, și industria ospitalității din România.

Este o măsură pe care Federația noastră o susține. Acești senatori care susțin inițiativa vor porni un tur în 5 orașe din România, iar Federația noastră va susține public beneficiile măsurii. Ultima dintre întâlniri va fi la Constanța și sperăm să avem aviz pozitiv și în Camera Deputaților“, a mai spus Corina Martin.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Plajele litoralului românesc, administrate de la București. Corina Marin anunță ”lupte la baionetă” înainte de 1 Mai: Noi ne pregătim, autoritățile... mai puțin!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News