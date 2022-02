Tequila face anunţul: "Renunţ!" Se lasă de YouTube celebra Bie? Îşi va dezamăgi milioanele de fani?

Fanii s-au speriat degeaba pentru că artista şi prima vlogeriţă din România nu se opreşte aici, ci anunţă doar că va reveni cu conţinut nou, îmbunătăţit, pe măsura vârstei pe care o are acum: "O voi face mândră pe Bie de la 14 ani."

Bianca Adam împlinește 10 ani de activitate pe YouTube! Primul clip postat de Bianca Adam pe Youtube a fost "50 DE LUCRURI DESPRE MINE!?" , iar clipul a reușit să acumuleze 831.000 vizionari. În urmă acestui moment, Bianca o să posteze un clip pentru a marca evenimentul. În ultima postare de pe contul ei de Instagram, Bianca a pus această descriere "Bie de la 14 ani ar fi mândră de Bie de la 24."

"Key Hey, eu sunt Tequila!"

Este salutul cu care Bianca Adam a apărut pentru prima dată pe YouTube. Este cunoscută drept prima vlogeriţă din România care a venit cu conţinut revoluţionar pentru adolescenţi şi nu numai, cea care a preluat modelul tinerilor de afară şi a impus trendul de daily blog, provocări, Am/N-am sau clipuri de tipul "Cum să". Ea a dezvăluit într-un interviu că avea de mult ideea postării unei filmări, inspirată de vloggerii străini, însă a avut nevoie de mult timp pentru a prinde curaj. „Urmăream vloguri de mult timp, dar nu ştiam că se numesc aşa. Urmăream vloggeri americani de când eram mică. Cu ajutorul lor mi-am perfecţionat şi engleza! Am aflat că se numeşte vlogging. Când am făcut primul clip nu am vrut să ştie nimeni despre asta… Mi-era teamă că o să am multe dislike-uri”, a povestit fosta Tequila (care de câţiva ani preferă să i se spună Bie) despre emoțiile care au încercat-o la prima filmare.

"Ne jucăm de-a depresia la nivel colectiv."

"Eu nu vreau să-mi limitez ideile în funcţie de ce aduce numere. Comunitatea mea nu vrea asta. Nu vrea content de umplutură. Oamenii sunt deja sătui de asta. Oamenii vor chestii naturale. Cu substrat. Autenticitate. Lucruri făcute din suflet. E atât de mult content pe YouTube menit doar să atragă cu orice preţ încât youtuberii îşi pierd credibilitatea. E atât de mult încât ne jucăm de-a depresia la nivel colectiv. Din cauza dependenţei creierului nostru de micile shoturi de dopamină pe care ni le dă infinitul scroll, consumăm foarte multă informaţie irelevantă. De-asta e anxietatea boala secolului! Că nu mai suntem în stare să ne cernem informaţia. Suntem bombardaţi de conţinut despre oameni de succes, care au reuşit şi te învaţă cum să-ţi trăieşti viaţa. Eu vreau doar să fac content care să impacteze pozitiv oamenii, nu ca să hrănesc un algoritm care şi-aşa e prea rapid pentru ritmul nostru normal. Aşa că azi RENUNŢ. Renunţ la cursa pentru numere. Renunţ la ideea asta despre succes. Pentru că dacă mă întorc acum zece ani şi o întreb pe Bie cea de 14 ani de ce face asta o să-mi spună...pentru oameni. Începe un nou capitol. Bie de la 24 de ani o face mândră pe Bie de la 14." a continuat ea.

Artista mai spune în clipul de "la revedere" postat în urmă cu câteva ore "De 10 ani voi sunteți lumea mea și pentru asta, că de obicei, vă mulțumesc că sunteți. Mă înclin! Cu tot cu cameră! Ne vedem pe Youtube."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News