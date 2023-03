Tensiuni în Georgia. Extremiștii au ars steagul Europei de la Parlament: ”Georgia nu va lupta în războiul altcuiva!” (Video)

Manifestația de marți a grupului, care propovăduiește opinii de extremă-dreapta și pro-rusă, a venit ca o reacție la manifestațiile pro-occidentale și anti-guvernamentale de săptămâna trecută, potrivit OC Media.

Câteva sute de susținători ai Alt Info, în mare parte bărbați, au mărșăluit din Piața Giorgi Saakadze către clădirea parlamentului. Una dintre revendicările exprimate la miting a fost organizarea unui referendum privind legea agenților străini. Proiectul de lege ar fi impus organizațiilor neguvernamentale care primesc mai mult de 20% din finanțare din străinătate să se înregistreze la Ministerul Justiției din țară ca agenți străini.

După ce s-a adunat în afara Parlamentului, mulțimea a doborât steagul UE și l-a sfâșiat, înainte de a-i da foc nestingherită de prezența redusă a poliției. Protestatarii au încercat să ridice steagul național al Georgiei în locul celui European.

Un nou steag european a fost ridicat de poliție la scurt timp după dispersarea protestatarilor.

Democrații partidului Georgian Dream a introdus o amendă de în valoare de aprocimativ 400 de euro pentru profanarea simbolurilor UE sau NATO în 2021, în urma unui incident similar.

În timp ce Ministerul de Interne a promis marți că îi va identifica și va amenda pe cei care au dat jos drapelul, guvernul a răspuns la arderea drapelului de marți, învinuind în mare parte protestatarii împotriva legii agenților străini.

În timpul demonstrației, liderii Alt Info, precum și canalul TV al grupului, difuzat la nivel național, au exprimat numeroase comentarii anti-occidentale și homofobe.

”La naiba cu Occidentul ăsta! La naiba cu Uniunea Europeană! La naiba cu NATO!', a scandat Zurab Makharadze, unul dintre liderii grupării, în timpul marșului către Parlament.

