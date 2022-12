Techtalent Software și SITA încheie un parteneriat în vederea deschiderii unui centru de cercetare și dezvoltare la Cluj-Napoca

Noul centru va veni in sprijinul obiectivului SITA de dezvoltare de noi solutii guvernamentale si de procesare a pasagerilor. Pe masura ce serviciile de transport aerian se redreseaza, se contureaza o cerere semnificativa pentru mai multa automatizare din partea aeroporturilor, guvernelor si companiilor aeriene, ceea ce presupune investitii substantiale in tehnologia oferita de SITA.

TechTalent Software va deschide si va opera un centru de dezvoltare in Romania, in urma unui acord de tip Build-Operate-Transfer (BOT), incheiat in cadrul parteneriatului. Astfel, SITA va putea sa isi extinda capabilitatile de dezvoltare intr-un timp foarte scurt. Avand deja primii angajati in noul centru, echipa continua sa se mareasca, ajungand sa numere peste 60 de ingineri software, echipe de testare si experti scrum pana la sfarsitul anului 2023.

Alina Ionescu, Chief People Officer la SITA, a declarat: „In ultimii 10 ani, Cluj-Napoca s-a impus ca un veritabil hub IT in regiune, avand acces la importante resurse tehnologice si specialisti cu experienta. Acest oras va juca un rol esential in sprijinirea programului nostru ambitios de dezvoltare, mai ales tinand cont de faptul ca specialistii IT sunt la mare cautare. In urma unei evaluari atente, suntem incantati sa-i avem alaturi pe cei de la TechTalent, in calitate de partener tehnologic, care sa ne ajute in procesul de expansiune in Romania.”

Chris Bayer, VP Software Engineering la SITA, a afirmat: „La SITA, coordonam una dintre cele mai interesante si mai avansate industrii de pe planeta. Aproape fiecare zbor de pasageri din intreaga lume se bazeaza pe tehnologia SITA, majoritatea aeroporturilor si companiilor aeriene conteaza pe noi. Este datoria noastra sa le eficientizam, optimizam si sustinem operatiunile. Folosim metodologii Agile si DevOps pentru a dezvolta si livra solutiile noastre inovatoare intr-o maniera sustenabila, plasand astfel clientii nostri in prim-plan. Promovarea unui mediu de invatare continua, in care oamenii sa simta ca li se acorda incredere si in care sa poata experimenta, este cu adevarat important pentru noi.”

Bayer declara ca SITA a decis sa investeasca in Cluj-Napoca datorita abilitatilor superioare in tehnologiile de varf disponibile, culturii in care se pune accentul pe invatarea continua, si a diversitatii de gen raportate la numarul de specialisti IT prezenti aici. Cu peste 1.200 de companii IT, care au mai mult de 20.000 de angajati, si suportul constant al autoritatilor si universitatilor locale, Cluj-Napoca este pe cale sa devina principalul hub digital din Europa de Est.

Iuliana Badescu, CEO TechTalent Software, a declarat: „Ne bucuram ca am fost alesi de SITA pentru a fi partenerul lor tehnologic din Europa de Est. Dupa un lung si complex proces de validare, suntem incantati sa constatam ca acest parteneriat confirma inca o data nivelul de maturitate al industriei IT din Romania si nivelul avansat al TechTalent, in ceea ce priveste tehnologia si cunostintele de business.”

Despre SITA

SITA este furnizorul de servicii IT al industriei de transport aerian, oferind solutii pentru companii aeriene, aeroporturi, aeronave si guverne. Datorita tehnologiei noastre, transportul aerian este mai sigur si mai sustenabil.

Peste 2.500 de clienti beneficiaza de solutiile SITA, solutii care stimuleaza eficienta operationala in peste 1000 de aeroporturi, oferind in acelasi timp clientilor a 17.000 de aeronave la nivel global promisiunea conectivitatii. SITA ofera, de asemenea, si solutii tehnologice ce ajuta mai mult de 70 de guverne sa obtina un echilibru intre siguranta granitelor si fluidizarea transportului. Reteaua noastra de comunicatii conecteaza fiecare colt al globului si asigura 60% din schimbul de date al comunitatii de transport aerian.

In 2021, SITA a devenit o companie certificata CarbonNeutral® in conformitate cu Protocolul CarbonNeutral – standardul global de referinta pentru programele care vizeaza reducerea emisiilor de carbon. Reducem emisiile noastre cu efect de sera prin programul nostru Planet+, recunoscut de UN, dezvoltand in acelasi timp solutii pentru a ajuta industria aviatica sa-si atinga obiectivele ce graviteaza in jurul reducerii emisiilor de carbon, a consumului de combustibil si cresterii eficientei operationale. In 2022, ne-am luat angajamentul de a stabili obiective de reducere a emisiilor, bazate pe stiinta, aliniate la Standardul Net-Zero.

SITA este in proportie de 100% detinuta de industrie iar activitatea sa este ghidata de nevoile acesteia. Este una dintre cele mai diverse companii la nivel international, furnizand servicii in peste 200 de tari si teritorii.

Pentru mai multe informatii, accesati www.sita.aero

Despre TechTalent Software

TechTalent este o companie de consultanta IT cu sediul in Romania, care deserveste companii globale, punandu-le in legatura cu specialistii IT romani. TechTalent este parte din Arnia Software, un grup romanesc de dezvoltare software, cu peste 500 de consultanti IT, peste 350 de proiecte Agile duse la bun sfarsit si o experienta de peste 15 ani in crearea echipelor de succes pentru clienti din domeniul financiar, software, hardware, retail si multe alte industrii.

Pentru mai multe informatii, accesati www.techtalent.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News