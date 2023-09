Teatrul Masca, o nouă față

Masca – teatru deschis la schimbare

„De-a lungul timpului, Masca s-a impus ca un teatru altfel, fiind singurul din România specializat în expresie corporală și spectacole outdoor. Ideea a aparținut unor artiști vizionari care au ieșit în stradă atunci când nimeni nu o făcea, în căutarea propriului public, creându-și un stil inconfundabil, ce a devenit amprenta spectacolelor de la Masca. După 33 de ani, cei doi artiști care au înființat în 1990 Teatrul Masca, Mihai Mălaimare și Anca Florea, s-au retras din instituția căreia i-au trasat discursul estetic și traseul artistic pentru că au simțit nevoia unei schimbări.

Regizoarea Catinca Drăgănescu - numită, pe 1 septembrie 2023, de către primarul capitalei, Nicușor Dan, manager interimar al Teatrului Masca - și-a asumat schimbarea dorită de fondatorii teatrului, afirmând că: „Responsabilitatea pe care o avem noi acum este să imaginăm această schimbare. Este o imensă provocare și probabil sunt mulți cei se întreabă dacă și cum este ea posibilă. Eu cred că da, că ceea ce este cu adevărat special la acest proiect e că în textura lui, pe lângă multă dragoste de teatru, e și un dram de nebunie, și mult curaj. Sigur, va lua timp, presupune căutare, presupune încercări. De aceea considerăm că avem nevoie de o stagiune „de construcție”. Probabil nu ne va ieși tot, dar fără riscuri nu există nici performanță, nici originalitate. Visez la un teatru reactiv, la un teatru deschis, la un spațiu de dialog și creație interdisciplinară. Sper să ajungem acel loc care crește idei și oameni, laboratorul teatrului bucureștean, un generator de proiecte site-specific care mixează teatrul fizic cu new media și esteticile hibride contemporane, un hub de teatru alternativ. Acum lansăm tuturor celor care ne cunosc de pe stradă, din parcuri, de la metrou, invitația de a ne cunoaște și la sediul nostru din cartierul Militari. Teatrul de stradă, teatrul gestual, teatrul de expresie corporală, nu sunt cu nimic mai puțin teatru, iar o capitală de calibru european nu poate fi imaginată fără astfel de direcții artistice. „Să vorbim pe bune despre noi” este motto-ul acestei stagiuni și înseamnă să vorbim franc și deschis despre lucruri despre care nu prea vorbim de obicei. Luați-o ca pe o declarație de onestitate și o invitație la dialog.”

Programele stagiunii 2023-2024 la Masca

Stagiunea 2023-2024 începe în luna octombrie și va aduce o serie de spectacole, evenimente și proiecte care vor defini noul Teatru Masca:

Premiere – spectacole fresh cu estetici hibride: Criza. Kit de supraviețuire de David Schwartz și Mihaela Michailov (premiera 13,14,15 octombrie), Summit de Florin Fieroiu (premiera 25, 26 noiembrie) și Caracatița de Catinca Drăgănescu (premiera ianuarie 2024). Deschis – microstagiune de spectacole invitate, programate în perioada 21 octombrie - 3 decembrie 2023 și având ca scop să conecteze Teatrul Masca cu alte instituții și organizații de profil și să diversifice oferta culturală destinată publicului din Sectorul 6. Prima ediție cuprinde 7 spectacole produse de Asociația Vanner Collective: LEMONS.LEMONS.LEMONS de Sam Steiner, regia Iulia Grigoriu, Tot ce-i minunat în lume de Duncan Macmillan și Johnny Dahoe, regia Nicolae Constantin Tănase și Cassandra de Norah Sadava și Amy Nostbakken, regia Leta Popescu și de Teatrelli/Creart: Dual – un performance despre prietenie, regia Leta Popescu, Urban GIF Show, un spectacol de Florin Fieroiu, Cerul (hartă către casă) de Doru Vătavului, regia Iris Kovacs și Lasă-i să moară proști, un spectacol de Catinca Drăgănescu. Laboratoare Comunitare – o serie de ateliere comunitare performative cu acces gratuit pentru toate categoriile de vârstă, realizate în colaborare cu Laboratorul Ideo Ideis, pe baza cărora vom dezvolta un spectacol outdoor de mari dimensiuni în vara anului viitor, în cadrul proiectului european Human Mosaic. Made for you and me, for everyone to see, realizat împreună cu Centrul de Teatru Educațional Replika (România), Teatr Brama (Polonia), Fabrica Athens (Grecia) și Nordisk Teaterlaboratorium (Danemarca). La Liber – discuții Despre Teme Despre Care Nu Discutăm, Sezonul 1. Masca invită pe toată lumea la dezbateri performative, sincere și pe bune, despre teme importante și provocatoare, alături de ceea ce noi numim „Mascaronul Stagiunii" cu Alex Tocilescu și invitații săi. Evenimentele vor avea loc în fiecare ultimă joi din lună, iar apoi vor fi disponibile online pe paginile noastre de pe rețelele de socializare. Autoreflexie - Masca fără Mască – un proiect multimedia live și online, ce își propune să ofere spectatorilor o perspectivă intimă asupra actorilor și istoriei Teatrului Masca.

Despre Teatrul Masca

Teatrul Masca este un punct de reper în lumea culturală a Bucureștiului și a României, cunoscut pentru abordarea sa neconvențională și spectacolele inovatoare. Cu o istorie de peste treizeci de ani, Teatrul Masca continuă să inspire și să aducă arta teatrală mai aproape de comunitate, întotdeauna în căutare de modalități de a se reinventa și a crea conexiuni autentice cu publicul său.” anunță un comunicat al Teatrului Masca

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News