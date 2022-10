Te porți frumos? Primești puncte. Experimente și sondaje de opinie. Concluziile psihologului german Gerd Gigerenzer / video

În cadrul emisiunii, au fost abordate numeroase subiecte interesante. La un moment dat, Gerd Gigerenzer a zis: „Chiar și în Europa, oamenii sunt dependenți de părerea celorlalți, de comunitate, așa cum se întâmplă în anumită țări din Orient. Au arătat-o diverse experimente psihologice. Diferența este că aici ne facem mai multe iluzii că hotărâm singuri asupra vieții noastre.”

„De mulți ani, realizez în Germania, împreună cu societatea de asigurări Ergo, un sondaj de opinie despre atitudinea oamenilor față de universul digital. Una dintre marile temeri ale germanilor este că nu știu unde ajung datele lor, ceea ce le provoacă un sentiment de nesiguranță”, a spus Gerd Gigerenzer.

„În sondaj, am pus și această întrebare: Vi se pare că ar fi bine să se introducă și în Germania un sistem de credite sociale bazat pe o supraveghere totală, sistem care-i răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei cu punctaj inferior? Numele propriu „China” a fost evitat. Dar am menționat foarte clar că este vorba de comportamentul politic și social și de recompense sau sancțiuni în funcție de rezultatele pozitive sau negative. Ce credeți? Poate vă imaginați că Germania a învățat ceva din istorie. (...) Ei bine, anul acesta, 20% dintre germani s-au declarat pentru introducerea unui sistem de credite sociale. Aproximativ 60% sunt împotrivă. Restul s-au abținut. Cu alte cuvinte, ne îndreptăm cu ochii închiși spre o societate bazată pe supraveghere”, a zis psihologul.

„Există cu siguranță o componentă culturală în orientarea spre binele comun”, a spus Radu Golban, adăugând: „Există și una politică, în acord cu posibilitatea supravegherii tehnologizate. Dar există, după părerea mea, și o ancoră aruncată în studiul comportamentului. Nu sunt versat în psihologie, dar am citit cu mulți ani în urmă un studiu scris de etologul Hauser. Era vorba despre maimuțe. Hauser se întreba dacă morala este înnăscută sau învățată. Într-o zi, maimuțele au primit castraveți (castraveții nefiind deloc pe gustul lor), iar a doua zi struguri (care le plac foarte mult). Apoi s-a decis, în această serie de experimente, să li se dea castraveți marii majorități a maimuțelor și struguri unei minorități mici. Și, evident, această majoritate covârșitoare s-a năpustit asupra micului grup de maimuțe care au primit struguri, mușcându-le și bătându-le.”

„Concluzia experimentului a fost că orice colectivitate urmărește să distribuie anumite provocări, să pună o anumită povară socială pe umerii cât mai multor indivizi și că nu este de dorit ca unii, puțini la număr, să ia caimacul”, a zis Radu Golban.

Psihologul german Gerd Gigerenzer, invitatul lui Radu Golban la emisiunea „Outlook” de la DC News

Gerd Gigerenzer este director al Centrului Harding pentru Competență în Materie de Riscuri din cadrul Facultății de Științe ale Sănătății (Universitatea Potsdam), precum și fondator și asociat al Institutului pentru Decizii „Simply Rational“. Anterior, a fost coordonator al ariei de cercetare „Adaptive Behavior and Cognition“ la Institutul Max Planck pentru cercetare în domeniul educației și la Institutul Max Planck pentru cercetare în domeniul psihologiei de la München, profesor la University of Chicago și John M. Olin Distinguished Visiting Professor la Law School of Virginia.

Totodată, este membru al Academiei Germane a Științelor „Leopoldina“ și al Academiei Științelor din Berlin-Brandenburg, membru de onoare al American Academy of Arts and Sciences și al American Philosophical Society.

În plus, Gigerenzer este autorul a numeroase studii științifice și cărți. Acesta formează manageri, judecători americani și medici germani în arta de a lua decizii și în gestionarea riscurilor și a nesiguranțelor.

