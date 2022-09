Țara în care oamenii ar putea decide printr-un referendum dacă vor să intre sau nu în război cu Rusia

Află în articol c are este țara ce ar putea organiza un referendum pentru ca oamenii să decidă dacă vor să intre sau nu în război cu Rusia.

Georgia anunță că ar putea organiza un referendum pentru a întreba oamenii dacă sunt de acord să intre în război cu Rusia scrie world-today-news.com.

"Să lăsăm oamenii să spună dacă vor să deschidem al doilea front cu Rusia", a spus liderul partidului de guvernământ, Giorgi Kobakhidze, promițând că autoritățile vor acționa conform voinței alegătorilor.

Totodată, Giorgi Kobakhidze și-a exprimat speranța că poporul georgian "va clarifica dacă este de acord cu declarațiile politicienilor ucraineni despre necesitatea implicării Georgiei în război sau cu poziția autorităților țării sale".

Reacția politicianului vine după ce Fiodor Venislavski, membru al Radei Supreme a Ucrainei, a declarat că Georgia ar trebui să ia măsuri concrete pentru a elibera Abhazia și Osetia de Sud. Anterior, secretarul Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksii Danilov, precum și consilierii șefului biroului președintelui Ucrainei Mihail Podolyak și Oleksii Arestovich au transmis mesaje similare.

"Toți au spus direct că deschiderea unui al doilea front în Georgia este extrem de dezirabilă", a amintit Giorgi Kobakhidze.

Putea fi evitat războiul lui Putin? Avertismentul care l-ar fi putut opri pe liderul Rusiei. „Primeam avertizări și din partea României că situația nu e atât de bună pe cât credeam”

Putea fi evitat războiul din Ucraina pornit de Rusia? Aflăm răspunsul de la ambasadorul Victor Jackovich, invitat la interviurile DefenseRomania și DC News.

Bogdan Chirieac: Cum vedeți războiul din Ucraina în acest moment, ce părere aveți despre evenimentele de acolo? Există multe teorii conform cărora acest război putea fi evitat dacă Occidentul, şi în mod special SUA, liderul lumii libere, l-ar fi avertizat pe Putin, înainte de război, că există o linie roșie acolo, peste care nu poate trece, şi că Putin putea fi convins că nu va ataca Ucraina din cauza problemelor pe care le-ar crea în toată lumea, nu doar în această parte a lumii.

„Cred că a existat o perioadă după căderea blocului comunist, şi, în mod simbolic, am asistat recent la aceasta, odată cu decesul lui Gorbaciov, de exemplu… Nu l-am cunoscut pe Gorbaciov. Însă mi-am desfăşurat de două ori activitatea în Uniunea Sovietică, să fac o paranteză, o dată la sfârșitul anilor 1970 şi apoi din nou în anii 1990. Prima dată am fost de fapt expulzat din Uniunea Sovietică, desigur că nu am făcut nimic, toţi spunem asta, lucram în Ucraina la acea vreme, care era sovietică… ca diplomat american… în Ucraina sovietică… Era după invazia Rusiei în Afganistan şi am luat foarte multe măsuri reciproce, boicotul Jocurilor Olimpice, refuzul de a vinde anumite tehnologii, lucruri de genul acesta, iar la finalul listei era expulzarea reciprocă a diplomaților. Iar eu eram pe acea listă, pentru că mă aflam în Ucraina, lucram acolo, astfel că am fost expulzat. Însă este foarte interesant, pentru că în perioada lui Gorbaciov, l-aţi menționat pe Gorbaciov, perestroika şi grasnost, m-am întors în Uniunea Sovietică, era un fel de experiment al SUA, această persoană a fost expulzată, o putem reintroduce în Uniunea Sovietică să lucreze acolo? Şi au reuşit! Am fost acceptat şi nu au fost niciun fel de probleme în acea perioadă. Dar cred că întrebarea este despre Ucraina şi războiul din Ucrainaa”, a zis diplomatul. Vezi mai mult AICI.

