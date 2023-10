Tamaş se retrage din fotbal: Psihic, nu mai pot. N-am fost un neica nimeni sau un alcoolist, cum mă credeţi voi sau cine mă crede

Fotbalistul are 39 de ani și a făcut anunțul într-o conferință de presă. ”Azi e o zi cam tristă pentru mine. Când eşti în fotbal de-o viaţă întreagă este foarte dificil să te desparţi de lucrul pe care-l iubeşti cel mai mult. Dar vine şi ziua asta, de despărţire. Voi continua să stau lângă fotbal, să ajut fotbalul cum văd eu, cum pot. Mă simt foarte bine, dar am decis că psihic nu mai pot să joc fotbal. Fizic aş putea să joc încă vreo 5-6 ani. Dar eu fiind un rebel sunt şi un băiat emotiv şi pun totul la suflet. Când ajungi la o vârstă şi într-o perioadă a vieţii când te duci acasă şi te gândeşti ce n-ai făcut bine, de ce asta, de ce asta din cauza fotbalului, atunci e greu să mai continui. Eu n-am făcut fotbalul dintr-o necesitate, l-am făcut până la urmă şi din necesitatea banilor, eu l-am făcut prin plăcerea de a juca fotbal. De-asta am şi continuat. Jucând şi la echipa naţională, jucând unde am jucat, inclusiv în cele mai bune campionate din lume, Anglia şi Spania, cred că am făcut ceva cu cariera mea de fotbalist, n-am fost un neica nimeni sau un alcoolist, cum mă credeţi voi sau cine mă crede”, a spus Gabriel Tamaş, conform news.ro.

“Le mulţumesc mamei mele şi soţiei, au îndurat foarte multe... La câte articole despre mine şi câte prostioare am făcut.. Nimeni nu e perfect. Îi spun şi fiicei mele să se mândrească cu tatăl ei, nu ştiu în viitorul apropiat dacă va mai fi un jucător care să bifeze atâtea echipe câte am bifat eu. Retragerea mea nu vine după vreo ceartă cu domnul Lincar sau cu domnul Tănase, care au fost extraordinari cu mine”, a adăugat el.

