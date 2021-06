Susţinătorii lui Cîţu, numiţi "lichele şi trădători". Robert Sighiartău răspunde acuzaţiilor: Cineva l-a indus în eroare pe dl Orban

Întrebat de jurnalistul Radu Tudor ce se întâmplă acum la vârful PNL și de ce au fost adresate aceste reproșuri lui Ludovic Orban, secretarul Robert Sighiartău a explicat:

”Mie îmi pare rău, în primul rând, că aceste discuții au ieșit în spațiul public pentru că a fost o ședință a biroului executiv, un for închis în care participă toți membrii PNL, aleși în funcții de conducere. Acolo au fost niște discuții legate de congresul PNL și de ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp și da, am avut o poziție tranșantă în fața președintelui, ca să răspund de anumite acuzații care mi se aduceau în spațiul public de către președintele partidului. Din punctul acesta de vedere am primit asigurări că în următoarea perioadă va înceta orice atac împotriva premierului Cîțu și orice atac în online împotriva echipei care susține altă variantă decât a domnului Orban. M-am îngrijorat pentru că am văzut în ultimul timp multe atacuri în mediul online, în Facebook, dar și în alte părți cu privire la cei care îl susțin pe Florin Cîțu și cei care susțin altă variantă decât domnul Orban. Am primit asigurări de la domnul președinte Orban că în perioada următoare nu vor mai exista asemenea atacuri și că PNL va rămâne unic și după data de 25 septembrie vom rămâne colegi, iar așa cum am spus, obiectivul nostru este de a guverna bine, dar și de a avea un partid puternic și unit, după 25 septembrie. Mă bucur că domnul Orban, cel puțin declarativ, a susținut că va avea grijă ca toți susținătorii lui vor fi mai rezervați în ceea ce privește declarațiile”, a declarat Robert Sighiartău.

Amenințări și plângere penală pentru Robert Sighiartău

Secretarul general al PNL a fost întrebat de Radu Tudor și despre faptul că ar fi primit amenințări în ceea ce privește registrul cu votanți pentru congresul din septembrie.

”Echipa lui Ludovic Orban acuză că ați umblat la aceste registre și că va face o plângere penală, iar un personaj foarte apropiat de Ludovic Orban, e vorba de Antonel Tănase, spune că susținătorii lui Florin Cîțu sunt niște lichele și niște trădători”, a susținut Radu Tudor.

”Îmi pare rău că s-a ajuns în acest registru de plângeri penale și de amenințări. Nu sunt de acord cu astfel de practici. În ceea ce privește baza de date, cred că este bine să știe toată lumea că suntem până la urmă un Partid Național Liberal, puternic. Baza de date, așa cum este normal în preajma alegerilor interne, este blocată, este înghețată, astfel încât alegerile locale interne să fie alegeri valide și fiecare să aibă egalitate de șanse. Această decizie nu am luat-o eu în calitate de secretar general ci a luat-o comisia de organizare a congresului a cărui președinte este Teodor Stolojan. (...) Și-a dat seama și domnul Orban că cineva l-a indus în eroare și lucrurile s-au liniștit foarte bine. Toți au acces la date, dar nu pot face modificări”, a mai declarat Robert Sighiartău.

Supărare mare în PNL

În cadrul interviului, Robert Sighiartău, a comentat și tensiunile de la negocierile coaliției de guvernare unde ”Ludovic Orban a cedat ministere foarte grele doar ca să își salveze funcția de președinte al Camerei Deputatilor”, conform lui Radu Tudor.

”Supărarea a fost extrem de mare în Partidul Național Liberal pentru că noi timp de un an și ceva, de când am fost la guvernare am militat pentru un slogan care are legătura cu dezvoltarea României, iar în momentul negocierilor a fost un moment mai interesant în care președinții s-au retras și au stabilit exact care și ce ministere cui să revină. Când am fost puți în fața faptului împlinit la aceste negocieri și am văzut că s-au cedat ministere importante, economice și de dezvoltare, atunci, eu personal, dar și alți colegi de-ai mei, am spus că nu mai putem participa la aceste negocieri pentru că nu ni se pare normal să fim părtași. Acestea au fost supărările. Tot PNL-ul știe că acestea au fost supărările noastre, chestiuni care țin de viitorul PNL pe termen scurt, mediu și lung”, a concluzionat Robert Sighiartău.

Orban, acuzat de Sighiartău că a trădat PNL

"Am ales să nu mai fiu în echipa dumneavoastră în momentul în care aţi trădat interesele PNL şi aţi pus deasupra intereselor PNL, interesele dumneavoastră. Ați cedat cele trei ministere de dezvoltare economice competitorilor noştri de la USR-PLUS ca să obțineți funcția de președinte al Camerei, dar mai mult decât atât, să vulnerabilizaţi poziția PNL cu prim-ministrul Cîţu în frunte, ceea ce este extrem de grav", Robert Sighiartău, secretar general PNL.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că, în timpul negocierilor pentru formarea coaliţiei şi a Guvernului, a fost 'părăsit' de echipa de negociere din care făceau parte Rareş Bogdan, Raluca Turcan şi Robert Sighiartău, care au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui Birou Politic Naţional 'pentru a arunca în aer formarea coaliţiei'.

Sighiartău: Nu l-am părăsit pe Orban la negocieri. Nu am vrut să fiu părtaş la mişcarea de trădare a intereselor PNL