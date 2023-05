Surpriză la Eurovision. Kate Middleton, Prințesa de Wales, a apărut cântând la pian în finala concursului / video + foto

Prințesa de Wales a avut o apariție surpriză în secvența de deschidere a Marii Finale a Eurovision Song Contest 2023 din acest an, conform Sky News.

Kate a făcut parte dintr-o secțiune de videoclipuri pre-înregistrate care a dat startul finalei.

Aceasta apare cântând o scurtă interpretare instrumentală la pian, care a fost înregistrată la începutul acestei luni în Crimson Drawing Room din Castelul Windsor.

Purtând o rochie albastră regală cu un singur umăr și cu părul despletit, Kate cântă la pian având pe funal candelabre strălucitoare și oglinzi aurii.

Piesa muzicală a fost creată special pentru ea de Joe Price și Kojo Samuel.

În videoclip apare și Orchestra Kalush, care a câștigat Eurovision anul trecut.

