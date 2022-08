Surorile Odagiu au făcut furori la antrenamentele de la „Splash! Vedete la apă”.

Teoretic rivale în cadrul emisiunii „Splash! Vedete la apă“, în realitate, surorile Odagiu s-au comportat ca o echipă. Actrițele s-au susținut atât la antrenamente, cât și înainte de săritura pregătită intens pentru cel mai răcoritor show al verii. Ana Odagiu i-a impresionat pe toţi cei prezenţi la bazinul olimpic de la Bacău prin curajul său şi, deşi, sora sa mai mică a avut câteva episoade de ezitare, a știut exact cum să o motiveze.

Întrebată dacă are fobie de apă, Monica Odagiu a mărturisit că nu există așa ceva, nici din partea ei, nici din partea surorii sale. Ulterior, vedeta a dezvăluit că, în copilărie, tatăl ei a fost cel care a învățat-o să înoate – acesta făcând la acea vreme înot de performanță. La lecțiile de înot a fost prezentă și Ana Odagiu.

„Tatăl nostru ne-a învățat să înotăm de mici, el a făcut înot de performanță și nu avem nicio frică în ceea ce privește apa, dar în ceea ce privește săriturile… nu știu ce să spun! Oricum, ne-am depășit niște limite aici (n.r.: în timpul filmărilor pentru Splash! Vedete la apă)“, a declarat Monica Odagiu. „Știu să înot, nu mi-e frică de apă, dar mi-e frică de căzături în apă. Am făcut o singură săritură acum 20 de ani și m-am lovit foarte tare de fundul piscinei. În momentul ăla, am spus: Ok, nu o să mai fac niciodată asta!”, a povestit Ana Odagiu. Cum se vor descurca artistele, telespectatorii vor putea afla urmărind premiera Splash! Vedete la apă, joi, 11 august, de la 20:00, la Antena 1.

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă” aduce cu el mai multe surprize

În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

Salturile, poveștile nespuse, dar și fobiile concurențiilor vor putea fi urmărite în cadrul celui mai nou sezon „Splash! Vedete la apă“ din 11 august, joi şi vineri, de la 20:30 şi sâmbătă şi duminică, de la 20:00, la Antena 1.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News